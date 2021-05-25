ЧЕ по велотреку в Минске могут перенести - Германия уже отказалась ехать

Федерация велоспорта Германии выступила с заявлением, в котором уведомила Европейскую ассоциацию велосипедистов (UEC) о том, что отказывается приезжать на ЧЕ на треке в Минск





Турнир должен пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.





«Федерация велоспорта уведомляет UEC о своем неучастии в чемпионате Европы в Минске. После событий в выходные Ассоциация велосипедистов Германии связалась с UEC и дала понять, что в этих обстоятельствах национальная сборная Германии по трековому велоспорту не может участвовать в чемпионате Европы в Минске и настаивает на альтернативном решении», – говорится в сообщении.





UEC в свою очередь заявляет, что также критично относится к этому происходящему и обсудит решение о дальнейшей судьбе турнира в Минске в ближайший четверг на заседании правления в Лозанне (Швейцария).







