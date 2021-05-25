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ЧЕ по велотреку в Минске могут перенести - Германия уже отказалась ехать

25.05.2021 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

UEC в четверг обсудит решение о будущем турнира

ЧЕ по велотреку в Минске могут перенести - Германия уже отказалась ехать
Федерация велоспорта Германии выступила с заявлением, в котором уведомила Европейскую ассоциацию велосипедистов (UEC) о том, что отказывается приезжать на ЧЕ на треке в Минск.

Турнир должен пройти в Беларуси с 23 по 27 июня.

«Федерация велоспорта уведомляет UEC о своем неучастии в чемпионате Европы в Минске. После событий в выходные Ассоциация велосипедистов Германии связалась с UEC и дала понять, что в этих обстоятельствах национальная сборная Германии по трековому велоспорту не может участвовать в чемпионате Европы в Минске и настаивает на альтернативном решении», – говорится в сообщении.

UEC в свою очередь заявляет, что также критично относится к этому происходящему и обсудит решение о дальнейшей судьбе турнира в Минске в ближайший четверг на заседании правления в Лозанне (Швейцария).
 
Теги: Минск
 
 
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