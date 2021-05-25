CNN: Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Швейцарии

Встреча президентов ознаменует завершение первого международного турне американского лидера со дня его вступления в должность.





"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", – говорится в сюжете телеканала CNN.





Напомним, на этой встрече будет обсуждаться в том числе и Беларусь. Как считают некоторые аналитики, Байден может "уступить" Путину Беларусь в обмен на то, что Россия откажется от поддержки сепаратистов на Донбассе.