ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Родители Протасевича: Рома очень сильно избит, скорее всего, у него сломан нос

25.05.2021 16:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отец задержанного журналиста Романа Протасевича Дмитрий посмотрел и прокомментировал для Reuters видео, которое вчера опубликовали провластные телеграм-каналы.

Родители Протасевича: Рома очень сильно избит, скорее всего, у него сломан нос
во время задержания
На этом видео Роман якобы признается, что никаких проблем со здоровьем у него нет, он сотрудничает со следствием, дает показания и обращаются с ним корректно.





Дмитрий Протасевич считает, что его сына заставили сняться в этом видео:

— Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона его лица покрыта пудрой. Это не его слова, не его интонация речи. Он ведет себя очень сдержанно, заметно, что он нервничает. И это не его пачка сигарет на столе — он такие не курит. Поэтому я думаю, что его заставили.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец задержанного журналиста Романа Протасевича Дмитрий посмотрел и прокомментировал для Reuters видео, которое вчера опубликовали провластные телеграм-каналы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспортно-кредитное агентство Швеции не будет сотрудничать с белорусскими компаниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by