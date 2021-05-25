IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах ЧМ по хоккею

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Флаг Беларуси будет сохранен на всех объектах чемпионата мира по хоккею в Риге. Такое заявление сделала Международная федерация хоккея (IIHF), отметив, что выражает несогласие с действиями местных властей, которые заменили на площади в центре латвийской столицы государственный флаг Беларуси на используемое белорусской оппозицией знамя. Об этом говорится на официальном сайте IIHF.

«IIHF не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею в качестве политического послания. Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом страны на этом турнире», – заявили в Международной федерации хоккея.

В организации также напомнили, что IIHF – аполитичная спортивная организация, которая не должна ассоциироваться «с политическими заявлениями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии». В связи с этим была направлена просьба срочно снять с центра Риги флаг IIHF, а также флаг чемпионата мира.

Также в Международной федерации хоккея уточнили, что государственный флаг Беларуси будет сохранен на всех объектах чемпионата мира на время турнира. Хоть в ведомстве и надеются, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг страны.

Ситуацию со сменой флагов также прокомментировал глава IIHF Рене Фазель. По его словам, бело-красно-белые флаги были размещены за пределами территории, где проходят мероприятия IIHF.

«Скажем так, на территории IIHF в Риге нет красно-белых флагов. Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Беларуси – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять», – рассказал в беседе с РИА «Новости» Фазель.

Глава IIHF отметил, что флаг поменяли в общественном месте. Однако если в Риге заменят все цвета белорусского флага, то организация в свою очередь приспустит все свои флаги и снимет их.

«IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге. Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Нельзя просто взять и поменять флаг страны. Для меня это неприемлемо», – подчеркнул Фазель.

В свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что он решил снять флаги Международной хоккейной федерации в городе после того, как получил письмо с недовольством от руководителя IIHF из-за замены белорусского флага.

Действия мэра Риги глава организации назвал «его личными политическими целями», так как замена флагов была сделана в преддверии выборов. Он отметил, что ему совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется как политическая сцена.

Ситуацию с заменой государственного флага Беларуси прокомментировал журналистам и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это «достаточно вопиющим событием».

«Мы с вами видели, что флаг Беларуси был заменен на флаг, который не является флагом Беларуси. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», – подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца. Он отметил, что эта встреча готовилась до инцидента с самолетом Ryanair, однако белорусский лидер сможет детально рассказать об обстоятельствах и причинах случившегося.

«Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что оказание какой-либо помощи Минску, связанной с рейсом Ryanair , будет зависеть от того, что будет озвучивать белорусская сторона.

Ранее в связи с произошедшим в Риге инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Кроме того, глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал сложившуюся ситуацию «циничным попранием норм международного права» и «актом государственного вандализма».

А возле посольства Латвии в Минске в знак протеста прошел митинг. Собравшиеся белорусы заявили, что замена флага – это неуважение к народу.