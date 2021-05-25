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IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах ЧМ по хоккею
25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Флаг Беларуси будет сохранен на всех объектах чемпионата мира по хоккею в Риге. Такое заявление сделала Международная федерация хоккея (IIHF), отметив, что выражает несогласие с действиями местных властей, которые заменили на площади в центре латвийской столицы государственный флаг Беларуси на используемое белорусской оппозицией знамя. Об этом говорится на официальном сайте IIHF.
В организации также напомнили, что IIHF – аполитичная спортивная организация, которая не должна ассоциироваться «с политическими заявлениями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии». В связи с этим была направлена просьба срочно снять с центра Риги флаг IIHF, а также флаг чемпионата мира.
Также в Международной федерации хоккея уточнили, что государственный флаг Беларуси будет сохранен на всех объектах чемпионата мира на время турнира. Хоть в ведомстве и надеются, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг страны.
Ситуацию со сменой флагов также прокомментировал глава IIHF Рене Фазель. По его словам, бело-красно-белые флаги были размещены за пределами территории, где проходят мероприятия IIHF.
Глава IIHF отметил, что флаг поменяли в общественном месте. Однако если в Риге заменят все цвета белорусского флага, то организация в свою очередь приспустит все свои флаги и снимет их.
«IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге. Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Нельзя просто взять и поменять флаг страны. Для меня это неприемлемо», – подчеркнул Фазель.
В свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что он решил снять флаги Международной хоккейной федерации в городе после того, как получил письмо с недовольством от руководителя IIHF из-за замены белорусского флага.
Действия мэра Риги глава организации назвал «его личными политическими целями», так как замена флагов была сделана в преддверии выборов. Он отметил, что ему совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется как политическая сцена.
Ситуацию с заменой государственного флага Беларуси прокомментировал журналистам и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это «достаточно вопиющим событием».
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся до конца месяца. Он отметил, что эта встреча готовилась до инцидента с самолетом Ryanair, однако белорусский лидер сможет детально рассказать об обстоятельствах и причинах случившегося.
«Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что оказание какой-либо помощи Минску,
Ранее в связи с произошедшим в Риге инцидентом
А возле посольства Латвии в Минске в знак протеста прошел митинг. Собравшиеся белорусы заявили, что замена флага – это неуважение к народу.
Напомним, госсимвол поменяли мэр латвийской столицы и министр иностранных дел страны. Так они отреагировали на инцидент с самолетом, летевшим рейсом Афины-Вильнюс, который накануне приземлился
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Ранее власти Риги заменили на площади государственный флаг Беларуси на используемое белорусской оппозицией знамя. На инцидент резко отреагировал глава IIHF Рене...
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