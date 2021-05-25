У Минска остается возможность для политического маневра ― Неменский

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио У Минска еще есть возможность для политического маневра ― Неменский

Ситуация с заменой белорусского государственного флага в Риге на БЧБ ― "очень глупая провокация с латвийской стороны, скорее всего, непродуманная и несогласованная", в свою очередь, реакция Беларуси вполне адекватна, на такие действия она и должна быть жесткой. Об этом заявил российский политолог и историк Олег Неменский в рамках "Круглого стола экспертов Союзного государства" на базе РОО "Белая Русь".

"Конечно это, с одной стороны, крайне печально, когда соседские страны оказываются в таком положении, но в данном случае ничего не поделаешь, реакцию давать надо", ― отметил он.

Что касается экстренной посадки в Минске рейсового самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционера Романа Протасевича, "для белорусской стороны это довольно ценная операция", полагает политический эксперт.

"Скорее всего, Роман Протасевич может сообщить много полезной информации, и Беларусь тем самым показывает, что она будет добиваться задержания в той или иной степени всех, кто имел отношение к событиям прошлого год. Наверное, для уважения власти, для ее стабильности важно показывать силу воли и готовность ее применять, в том числе, и в таких довольно резких обстоятельствах" .― рассуждает Неменский.

При этом реакция международного сообщества будет жесткой, и когда все это происходило, в Минске хорошо понимали, какими будут последствия, надо надеяться, что заранее просчитывали, считает Неменский.

"Но несомненно, то, что можно делать Америке, вряд ли будут прощать Беларуси, так что сейчас последствия будут довольно неприятными и сильно ударяющими по стране, ее экономическим и политическим возможностям", ― говорит эксперт.

В то же время Запад сделает все возможное, "чтобы сохранить двери открытыми, потому что Западу нужен диалог с Минском", полагает он.

"Любые заявления о непризнании выборов все равно не отменяют того факта, что, как говорят на Западе, "отдавать Беларусь России никто не хочет", поэтому возможности для политического маневра у Минска все равно остаются, но они будут отложены во времени", ― говорит Неменский.

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