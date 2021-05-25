Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер-трансгендер Эллиот Пейдж продолжает удивлять фанатов после своего "каминг-аута": в сети обсуждают "оголенный" снимок звезды.

Эллиот Пейдж продолжает откровенничать со своей аудиторией: вслед за Меган Маркл и принцем Гарри актер дал интервью Опре Уинфри , где рассказал о превращении, принятии себя и критике хейтеров. Новая доза откровений – снимок в Instagram.

Наступление летнего сезона Эллиот Пейдж отметил по-особенному ярко: номинант на "Оскар" впервые опубликовал снимок без рубашки и удивил фанатов.

На солнечной фотографии звезда позировал в одних плавках и кепке у своего бассейна.

Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на публикацию актера, после чего к ним подключились коллеги знаменитости. Певица Майли Сайрус, звезда "Дневников вампира" Нина Добрев и известные фотомодели сделали комплимент идеальному прессу Пейджа, а также его "горячей" внешности.

Хочется отметить, что этот снимок стал символичным для Эллиота, ведь в интервью журналу Time, где он появился на обложке, актер заявил, что перенес операцию по удалению тканей на груди.

Читайте также: