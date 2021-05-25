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К бывшему судье Алексею Пацко, который уволился в августе, пришли с обыском
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
10 августа он отказался судить задержанных по административных делам.
Пинская межрайонная прокуратура дала санкцию на обыск в кабинете помощника адвоката Алексея Пацко, который ранее работал судьей Пинска и Пинского района. Как сообщает Правозащитный центр
Задержана также мать Алексея Пацко — Татьяна. Она работает в Пинске адвокатом. Татьяна успела сообщить, что «обыск проходит в рамках открытого уголовного дела на моего сына».
Напомним, 10 августа Алексей Пацко отказался судить задержанных по административных делам и уволился из суда. Как он объяснял «Нашай Ніве», свое решение он принял еще до выборов.
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10 августа он отказался судить задержанных по административных делам.
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