К бывшему судье Алексею Пацко, который уволился в августе, пришли с обыском

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10 августа он отказался судить задержанных по административных делам.





Пинская межрайонная прокуратура дала санкцию на обыск в кабинете помощника адвоката Алексея Пацко, который ранее работал судьей Пинска и Пинского района. Как сообщает Правозащитный центр Весна , у Пацко изъяли технику и документацию. Самого его на месте не оказалось. Как нам рассказали его родственники, мужчина несколько дней назад покинул страну.

Задержана также мать Алексея Пацко — Татьяна. Она работает в Пинске адвокатом. Татьяна успела сообщить, что «обыск проходит в рамках открытого уголовного дела на моего сына».

Напомним, 10 августа Алексей Пацко отказался судить задержанных по административных делам и уволился из суда. Как он объяснял «Нашай Ніве», свое решение он принял еще до выборов.