Мнение: «История с ХАМАС воспринимается анекдотической. Но последствия могут быть намного серьезнее»

Источник материала: Салiдарнасць

Творчество режимной пропаганды может дорого стоить белорусским властям.

ХАМАС официально осудил режим Лукашенко за клеветнические сообщения о готовящемся теракте.

— В наших широтах эта история воспринимается скорее анекдотической — этаким продолжением сериала о Нике и Майке, — пишет Телеграм-канал Кукловод и овца . — Однако реальные последствия этого творчества режимной пропаганды могут быть намного серьёзнее.

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

Недавний вооружённый конфликт ХАМАС и Израиля всколыхнул весь арабский мир. По всему земному шару мусульманские диаспоры провели демонстрации в поддержку Палестины. Ключевым моментом в борьбе за международные симпатии стал вопрос, является ли ХАМАС террористической организацией или движением за свободу палестинского народа. Египет, Турция, ОАЭ и другие мусульманские страны однозначно выбирают второй вариант — для них это важнейший вопрос национальной и религиозной идентичности.

На этом фоне лукашенковский режим без всяких на то оснований утверждает, что ХАМАС готовил террористический акт, направленный на убийство более чем 130 граждан ЕС. Да, это тот же самый режим, который активно продаёт оружие в Египет, Ливан, Иорданию и имеет значительные экономические связи с Турцией и ОАЭ. Умно, не правда ли?