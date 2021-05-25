Российский суд оштрафовал Google на 81 тысячу долларов

Источник материала: Onliner

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google суммарно на шесть миллионов российских рублей, что эквивалентно примерно $81,7 тыс. долларов. Суд посчитал, что компания виновна в неудалении запрещенного контента. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Google признали виновным в неудалении противоправной информации — это нарушение прописано в части 2 статьи 13.41 КоАП.

До этого Роскомнадзор допускал возможность замедления трафика для сервисов Google из-за того, что корпорация недостаточно внимания уделяет удалению материалов с запрещенной в России информацией.