Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

Источник материала: Onliner

Сколько раз, прогуливаясь по центру, вы нет-нет да задумывались, каково это — жить в одной из этих величественных сталинок и каждый день наблюдать за движением города. Возможно, кто-нибудь даже пытался заглянуть в окна, чтобы увидеть, что же скрывается за этими стенами: очередной «бабушатник» или все-таки что-то поинтереснее? Мы тоже из категории любопытных, так что зашли на сервис Onliner «Дома и квартиры» и посмотрели, что за квартиры, а главное, за сколько сейчас продают в центре Минска. Оказалось, на вторичном рынке есть варианты с довольно неплохим современным ремонтом. Жаль только, что цены заставляют забиться в угол и не вылезать оттуда до их резкого падения.

На улице Свердлова, недалеко от Михайловского сквера, продается двушка за $110 000 по курсу. Находится в кирпичном доме, построенном в 1952 году и являющемся памятником архитектуры. Площадь квартиры — 56 «квадратов». Жилые комнаты занимают 15, 68 кв. м и 16,71 кв. м, кухня — всего 7, 74 кв. м. Везде сделан ремонт, установлена бытовая техника. Глядя на фотографии, складывается впечатление, что ее раньше сдавали на сутки. Но ведь ничего не мешает поселиться в ней на более долгий срок?

























Что еще можно назвать центром Минска, если не сталинку под номером 23 на проспекте Независимости. Прямо в здании — вход на станцию «Купаловская», легендарный «Центральный», несколько ресторанов и кафе, в том числе «МакДональдс». Квартира расположена на 3-м этаже, окна выходят как во двор, так и на проспект — уже представляете, каким видом вы будете любоваться каждое утро, попивая кофе? Внутри заменены все коммуникации, в ванной и на кухне установлена система «теплый пол», также имеются 2 кондиционера, бойлер. В комнатах есть вся необходимая для жизни мебель и техника. Владельцы уверены, что «дизайн квартиры никого не оставит равнодушным: зачаровывающие картины на стенах и богатый интерьер создадут чувство праздника и подарят прекрасное настроение». Что ж, можете убедиться в этом сами. Правда, для этого придется отжалеть $169 000 в эквиваленте. И это за площадь 61 кв. м.

















За 111 000 у. е. можно обзавестись однушкой на улице Фрунзе. Подойдет для тех, кто не представляет своей жизни без зелени и все свободное время тратит на прогулки среди деревьев, а не бетонных коробок — все-таки парк Горького прямо под боком, всего в 50 метрах. Само жилье находится в сталинке 1954 года постройки. Его размер — 38,5 «квадрата». Ремонт собственники оценивают как отличный, выполненный из дорогостоящих материалов. Упоминают даже, что подоконники сделаны из мрамора. Если есть лишние деньги, можете это проверить.

















На этот раз по адресу проспект Независимости, 16, недалеко от кинотеатра «Центральный». Помимо всех прелестей жизни в центре города (магазины, кафе, рестораны), имеется еще и сквер, расположенный в паре шагов. Во дворе тоже есть кое-какая зелень, а еще детская площадка и парковочное место. В квартире размером 64,4 кв. м две спальные комнаты и кухня-гостиная. Сделан дизайнерский ремонт, установлена недешевая, по словам хозяев, техника. Она вместе с мебелью перейдет к новым владельцам. Сама сталинка повидала на своем веку капремонт, в ней заменена канализация. Стоимость жилплощади — $145 000 по курсу.





























Квартира с просторной кухней-гостиной и спальной командой, отделенной от общего пространства стеклянными перегородками, продается за $190 000 по курсу. Что именно повлияло на такую цену — близость к тусовочный Зыбицкой, двум станциям метро («Немиге» и «Купаловской») или стильный дизайн — можно только догадываться. Общая площадь — 67 «квадратов». Укомплектована всем необходимым (даже посудомоечная машина на месте). В прихожей есть небольшая кладовая.

































Самый дешевый вариант из всей нашей подборки — однушка за $97 000 в эквиваленте по адресу улица Янки Купалы, 23. Находится в относительно молодой сталинке 1959 года постройки. Окна выходят на набережную Свислочи. Внутреннее содержание вряд ли вас чем-то удивит: все тот же современный дизайн и планировка, все те же неплохие отделочные материалы (например, испанская плитка) и техника. Размер — 38,4 кв. м.















