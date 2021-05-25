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Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

25.05.2021 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сколько раз, прогуливаясь по центру, вы нет-нет да задумывались, каково это — жить в одной из этих величественных сталинок и каждый день наблюдать за движением города. Возможно, кто-нибудь даже пытался заглянуть в окна, чтобы увидеть, что же скрывается за этими стенами: очередной «бабушатник» или все-таки что-то поинтереснее? Мы тоже из категории любопытных, так что зашли на сервис Onliner «Дома и квартиры» и посмотрели, что за квартиры, а главное, за сколько сейчас продают в центре Минска. Оказалось, на вторичном рынке есть варианты с довольно неплохим современным ремонтом. Жаль только, что цены заставляют забиться в угол и не вылезать оттуда до их резкого падения.

Двушка на Свердлова

На улице Свердлова, недалеко от Михайловского сквера, продается двушка за $110 000 по курсу. Находится в кирпичном доме, построенном в 1952 году и являющемся памятником архитектуры. Площадь квартиры — 56 «квадратов». Жилые комнаты занимают 15, 68 кв. м и 16,71 кв. м, кухня — всего 7, 74 кв. м. Везде сделан ремонт, установлена бытовая техника. Глядя на фотографии, складывается впечатление, что ее раньше сдавали на сутки. Но ведь ничего не мешает поселиться в ней на более долгий срок?

Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

Двухкомнатная квартира прямо над входом в метро «Купаловская»

Что еще можно назвать центром Минска, если не сталинку под номером 23 на проспекте Независимости. Прямо в здании — вход на станцию «Купаловская», легендарный «Центральный», несколько ресторанов и кафе, в том числе «МакДональдс».  Квартира расположена на 3-м этаже, окна выходят как во двор, так и на проспект — уже представляете, каким видом вы будете любоваться каждое утро, попивая кофе? Внутри заменены все коммуникации, в ванной и на кухне установлена система «теплый пол», также имеются 2 кондиционера, бойлер. В комнатах есть вся необходимая для жизни мебель и техника. Владельцы уверены, что «дизайн квартиры никого не оставит равнодушным: зачаровывающие картины на стенах и богатый интерьер создадут чувство праздника и  подарят прекрасное настроение». Что ж, можете убедиться в этом сами. Правда, для этого придется отжалеть $169 000 в эквиваленте. И это за площадь 61 кв. м.

Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

Однушка рядом с парком Горького

За 111 000 у. е. можно обзавестись однушкой на улице Фрунзе. Подойдет для тех, кто не представляет своей жизни без зелени и все свободное время тратит на прогулки среди деревьев, а не бетонных коробок — все-таки парк Горького прямо под боком, всего в 50 метрах. Само жилье находится в сталинке 1954 года постройки. Его размер — 38,5 «квадрата». Ремонт собственники оценивают как отличный, выполненный из дорогостоящих материалов. Упоминают даже, что подоконники сделаны из мрамора. Если есть лишние деньги, можете это проверить.

Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

Квартира с двумя спальнями и кухней-гостиной на проспекте Независимости

На этот раз по адресу проспект Независимости, 16, недалеко от кинотеатра «Центральный». Помимо всех прелестей жизни в центре города (магазины, кафе, рестораны), имеется еще и сквер, расположенный в паре шагов. Во дворе тоже есть кое-какая зелень, а еще детская площадка и парковочное место. В квартире размером 64,4 кв. м две спальные комнаты и кухня-гостиная. Сделан дизайнерский ремонт, установлена недешевая, по словам хозяев, техника. Она вместе с мебелью перейдет к новым владельцам. Сама сталинка повидала на своем веку капремонт, в ней заменена канализация. Стоимость жилплощади — $145 000 по курсу.

Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

Евродвушка на Городском Валу

Квартира с просторной кухней-гостиной и спальной командой, отделенной от общего пространства стеклянными перегородками, продается за $190 000 по курсу. Что именно повлияло на такую цену — близость к тусовочный Зыбицкой, двум станциям метро («Немиге» и «Купаловской») или стильный дизайн — можно только догадываться. Общая площадь — 67 «квадратов». Укомплектована всем необходимым (даже посудомоечная машина на месте). В прихожей есть небольшая кладовая.

Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

Однокомнатное жилье недалеко от парка Янки Купалы

Самый дешевый вариант из всей нашей подборки — однушка за $97 000 в эквиваленте по адресу улица Янки Купалы, 23. Находится в относительно молодой сталинке 1959 года постройки. Окна выходят на набережную Свислочи. Внутреннее содержание вряд ли вас чем-то удивит: все тот же современный дизайн и планировка, все те же неплохие отделочные материалы (например, испанская плитка) и техника. Размер — 38,4 кв. м.

Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска
Современный ремонт и планировки в советских сталинках. Как выглядят и сколько стоят квартиры в центре Минска

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