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«Белавиа» пока не комментирует информацию о сокращении штата компании
Источник материала: Партизан
Национальный перевозчик — компания «Белавиа» прогнозирует ситуацию, связанную с вынужденным простоем в подразделениях, из-за ограничений на полеты, введенных Евросоюзом.
Официальная информация о возможном сокращении штата компании появится на сайте «Белавиа» уже сегодня, комментирует пресс-служба.
Информация о том, что работники «Белавиа» будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты или с частичным сохранением, опубликована сегодня в ряде телеграм-каналов.
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Национальный перевозчик — компания «Белавиа» прогнозирует ситуацию, связанную с вынужденным простоем в подразделениях, из-за ограничений на полеты, введенных...
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