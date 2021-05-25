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«Белавиа» пока не комментирует информацию о сокращении штата компании

25.05.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный перевозчик — компания «Белавиа» прогнозирует ситуацию, связанную с вынужденным простоем в подразделениях, из-за ограничений на полеты, введенных Евросоюзом.

Официальная информация о возможном сокращении штата компании появится на сайте «Белавиа» уже сегодня, комментирует пресс-служба.

Информация о том, что работники «Белавиа» будут отправлены в отпуск без сохранения зарплаты или с частичным сохранением, опубликована сегодня в ряде  телеграм-каналов.
 
 
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Национальный перевозчик — компания «Белавиа» прогнозирует ситуацию, связанную с вынужденным простоем в подразделениях, из-за ограничений на полеты, введенных...
 
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