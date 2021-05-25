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Швеция отозвала кредитные гарантии белорусским компаниям в сделке по газовым турбинам

25.05.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь идет о компаниях "Минскэнерго" и "Брестэнерго"

Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отзывает свои оферты по гарантиям кредитов в рамках сделки по продаже газовых турбин между компанией Siemens двумя государственными компаниями в Беларуси - "Минскэнерго" и "Брестэнерго". 

Решение было принято на заседании совета директоров во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на шведствое агентство ТТ.

"EKN имеет многолетний опыт в установлении требований и принятии последующих мер в отношении рисков для прав человека при операциях в проблемных странах, - прокомментировала генеральный директор EKN Анна-Карин Ятко. - Мы считаем, что в отношении этой сделки нет условий для требуемых нами мер".

26 августа 2020 года EKN решило предложить кредитные гарантии в рамках сделки на два млрд крон (около $241 млн). Гарантии были обусловлены требованием соблюдения прав человека. В то же время Швеция после выборов заморозила помощь государственным предприятиям и организациям в Беларуси.
 
 
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