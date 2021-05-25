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ХАМАС: международное общественное мнение не приемлет подобные методы

25.05.2021 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Палестинское движение ХАМАС осуждает Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair.

Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель главы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — заявил Абу Марзук.

В то же время ХАМАС отказались оценивать саму ситуацию вокруг задержания Протасевича, заявив, что «не обязаны занимать позицию по всему происходящему в мире», поскольку в первую очередь заняты борьбой с «израильской оккупацией». «Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона», — отметил Абу Марзук.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. 

Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Официальный представитель движения Фаузи Бархум опроверг причастность ХАМАС к угрозам взорвать самолет Ryanair.
 
Теги: Минск
 
 
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Палестинское движение ХАМАС осуждает Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания создателя Telegram-канала NEXTA Романа...
 
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