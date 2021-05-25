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«Его уже сломали»: эксперт по лжи разобрал эмоции задержанного в Минске Протасевича
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Эксперт по лжи Илья Анищенко разобрал эмоции задержанного и проанализировал, на каких моментах герой видеоролика спотыкается.
До этого мать задержанного заявила, что ее сын находится в критическом состоянии в больнице, рассказала про проблемы с сердцем у Романа. Отец Протасевича после просмотра видео заметил, что сына избили, он сильно запуган.
«Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Никаких проблем со здоровьем у меня нет, в том числе с сердцем и другими органами. Отношения ко мне сотрудников максимально корректные и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания», — говорит Роман Протасевич на видео.
- Текст, конечно, заученный. Явно Протасевичу его написали, сказали, что надо проговорить, - начал профайлер Илья Анищенко. - По глазам не видно, что он читает с бумажки. Скорее всего, зазубрил, тараторит быстро, как заученный стих. Речь ускоряется особенно в конце, когда он говорит, что дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
- Он запуган?
- Парень сильно запуган — об этом говорят все его эмоции. До того, как начинает говорить, его руки сжаты в замок, что свидетельствует о контроле над собой. Он сам переводит взгляд на движение пальцев, чтобы сместить акцент с переживаний.
На протяжении всей речи его губы напряжены, мы слышим интонации волнения. Он тарабанит так быстро, потому что хочет поскорее все сказать, ничего не забыть, так как тема вызывает у него стресс. Более сильно страх заметен в перерывах между словами — в эти моменты его лицо сильно напряжено. Особенно в самом начале видеообращения, когда говорит про СИЗО, и в конце, где речь идет о сотрудничестве со следствием.
Заметны несколько микровыражений страха в словах, где он говорит о задержании в национальном аэропорту Минска — здесь у него оттягивается вниз левая часть губы, учащается моргание, в паузе он облизывает губы — это жест самоуспокоения, затем сильно выдвигает язык, что указывает на мощное волнение и стресс.
- Он говорит, что не жалуется на здоровье. Это правда?
- Подобные выступления тяжело анализировать, человек ведь не выдает правду, а говорит зазубренный текст. Но когда Протасевич заявляет, что проблемы с сердцем отсутствуют — это правда. Действительно, проблемы с сердцем у него отсутствуют, все с ним в порядке. Единственное, не понятно есть ли проблемы с другими органами. Здесь не могу с уверенностью сказать, что он говорит правду. Так как на этих словах у него одергивается плечо, возможно, какие-то проблемы все-таки существуют.
- На протяжении всего видео Протасевич держит руки в замке — о чем это говорит?
- Руки в замке — это контроль негативных эмоций: сжаться, сдавить переживания страха, таким образом он пытается контролировать себя. Только когда говорит про отсутствие проблем с сердцем, то пытается разжать кулаки — то есть в этот момент он жестами подкрепляет слова, говорит правду. На короткое время замок раскрывается, потом опять сжимается.
- Как можно прокомментировать слова Протасевича о корректном обращении силовиков с ним?
- Он говорит, что с ним обращаются по закону. Хотя на самом так не считает — на этих словах его голова немного отклоняется в сторону, противоречит словам своего хозяину. То есть слова расходятся с жестом. Видимо, ему велели сказать, что с ним обращаются по закону, однако сам он внутренне не согласен с такой формулировкой, поэтому голова совершает такое движение.
Но отношение к нему действительно корректное — здесь не вижу никак признаков лжи, слова он подкрепляет кивками. В конце он говорит про сотрудничество со следствием — вот этого он явно не хочет делать.
- Так заметно?
- На фразе «я продолжаю сотрудничать со следствием», он одергивает голову. Скорость речи в этот момент увеличивается, идет блокировка глаз и одергивание головы назад — эти жесты свидетельствуют о нежелании сотрудничать.
- Думаете, он станет сотрудничать?
- Конечно, он будет сотрудничать и признается во всем. Парня так запугали, что он сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто станет сопротивляться. Его уже сломали.
- В Сети еще выложили два ролика с показаниями людей, которые сошли с рейса в Минске, не полетели дальше в Вильнюс. Что про них может сказать, они правду говорят?
- Ничего особенного я не увидел. Первая женщина на видео волнуется, но рассказывает все гладко, не вижу признаков лжи, не похоже, что она выдумывает. Видео со вторым мужчиной порезали, но он производит впечатление случайного пассажира, ничего странного. Ну а третий, грек, вообще ничего особо не сказал, сообщил, что летел в Минск к жене, а дальше его речь обрезали.
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«Парня сломали, он расскажет все, но проблем с сердцем у него нет...»
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