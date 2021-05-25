«Его уже сломали»: эксперт по лжи разобрал эмоции задержанного в Минске Протасевича

Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Я нахожусь в СИЗО № 1 Минска. Никаких проблем со здоровьем у меня нет, в том числе с сердцем и другими органами. Отношения ко мне сотрудников максимально корректные и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания», — говорит Роман Протасевич на видео.

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