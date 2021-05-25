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Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах
Источник материала: Навiны
Компания «Укрзалізниця» запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах, сообщили БелаПАН в пресс-службе дороги.
Ограничение было принято 6 мая «с целью исключения непроизводительных простоев порожних вагонов собственности АО "Укрзалізниця" и других украинских операторов для увеличения доли использования собственных вагонов перевозчика»,
При этом «перевозки грузов из Украины в адрес грузополучателей Беларуси запрещаются в собственных полувагонах, принадлежащих резидентам Российской Федерации, и не ограничиваются в полувагонах других владельцев, номенклатурой грузов и типами подвижного состава».
Как прокомментировали БелаПАН в пресс-службе Белорусской железной дороги, «уведомления по данному вопросу в адрес БЖД не поступало».
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Компания «Укрзалізниця» запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах, сообщили БелаПАН в пресс-службе дороги.
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