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Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах

25.05.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компания «Укрзалізниця» запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах, сообщили БелаПАН в пресс-службе дороги.

Украинская железная дорога запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах
Фото: pixabay.com

Ограничение было принято 6 мая «с целью исключения непроизводительных простоев порожних вагонов собственности АО "Укрзалізниця" и других украинских операторов для увеличения доли использования собственных вагонов перевозчика», отметила пресс-служба.

При этом «перевозки грузов из Украины в адрес грузополучателей Беларуси запрещаются в собственных полувагонах, принадлежащих резидентам Российской Федерации, и не ограничиваются в полувагонах других владельцев, номенклатурой грузов и типами подвижного состава».

Как прокомментировали БелаПАН в пресс-службе Белорусской железной дороги, «уведомления по данному вопросу в адрес БЖД не поступало».

 
 
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Компания «Укрзалізниця» запретила перевозку белорусских грузов в российских вагонах, сообщили БелаПАН в пресс-службе дороги.
 
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