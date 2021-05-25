30 долларов? За сколько сотрудники техосмотра закрывали глаза на неисправности

Источник материала: Onliner

«Сотрудники в ходе проверок установили граждан, которые брали взятки за „благоприятное“ решение вопросов о прохождении гостехосмотра», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Подробно рассказали о случаях во Фрунзенском и Октябрьском районах столицы. На видео показали и размер взятки — всего две купюры.

«ОБЭП Фрунзенского района задержал 42-летнего жителя Заславля, работника диагностической станции столицы, и его подельника — 65-летнего пенсионера, жителя Ратомки, — сообщили в милиции. — Незадолго до прохождения автомобилем техосмотра мужчина получал от подельника листок с госномером машины, которая „должна“ была пройти процедуру. Мужчина закрывал глаза на неисправности и выдавал разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Деньги работник станции получал от своего подельника лишь после удачно пройденного техосмотра. Подельник находил людей, которым необходимо было пройти ТО, и предлагал вознаграждение работнику диагностической станции за благоприятное решение вопроса». На видео можно заметить, как из кармана брюк мужчины достают две купюры: 10 и 20 долларов.

«Также ОБЭП Октябрьского района задержал двух минчан, которые брали взятки за прохождение гостехосмотра, — дополнили в ГУВД. — Задержанные действовали по аналогичному сценарию. Материалы проверок переданы в СК, где действиям задержанных дана правовая оценка».

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