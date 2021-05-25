«Массовые сокращения не рассматриваются». «Белавиа» ищет варианты урезать затраты: вплоть до отпусков за свой счет и простоя

Источник материала: Onliner

В распоряжении редакции Onliner оказалось письмо за подписью генерального директора авиакомпании «Белавиа» Игоря Чергинца. В нем он требует до 27 мая подготовить предложения по сокращению затрат, не связанных с производственной деятельностью, в том числе по сокращению численности работников, а также объявить простой или же отправить людей в отпуска за свой счет. Компания прокомментировала ситуацию.

В письме генеральный директор Игорь Чергинец требует от подчиненных следующее: «В связи с введенными странами Европейского союза ограничениями на выполнение полетов ОАО „Авиакомпания «Белавиа»“ (далее — авиакомпания) обязываю:

Заместителям генерального директора, руководителям подразделений в срок до 12:00 27.05.2021 поготовить и представить генеральному директору авиакомпании предложения:

1.2. по исключению всех расходов, не связанных с поддержанием производственной деятельности в условиях значительного уменьшения работ;

1.3. по сокращению численности и/или штата работников;

1.4. по объявлению с 31.05.2021 простоя в подчиненных подразделениях;

1.5. по предоставлению в соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Республики Беларусь работникам, с их согласия, отпусков без сохранения или с частичным сохранением зарплаты»

Onliner обратился за комментарием в авиакомпанию. Там акцентировали внимание на том, что «руководство будет делать все, чтобы никого максимально не увольнять, чтобы сократить наши расходы другими способами».

«К сожалению, по независящим от авиакомпании обстоятельствам „Белавиа“ сейчас вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию усложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году, — сообщили Onliner в пресс-службе перевозчика. — Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ.

В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только (!) по рекомендации руководителей подразделений и только (!) с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются».

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