У берегов Черного моря в Туапсе разлилась тонна нефти. В городе ввели режим повышенной готовности

Источник материала: Onliner

Тонна нефтепродуктов попала в море из глубоководного коллектора, но кто сбросил ее туда, тем самым вызвав очередную экологическую катастрофу, пока неизвестно. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что это могло сделать какое-то предприятие, которое врезалось в сток или по санкционированному стоку слило жидкость, пишет ТАСС .

Для ликвидации последствий аварии задействованы 22 единицы техники и 75 человек, использовано уже 1300 кг абсорбента. Одно из нефтяных пятен удалось устранить.

На ближайшем к разливу пляже проводится обсервация береговой линии. Отделом туапсинского Росприроднадзора взяты пробы воды и грунта. В воздухе предельно допустимые концентрации не превышены.

По факту случившегося проводит проверку прокуратура Краснодарского края и Следственный комитет.