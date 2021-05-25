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У берегов Черного моря в Туапсе разлилась тонна нефти. В городе ввели режим повышенной готовности

25.05.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Тонна нефтепродуктов попала в море из глубоководного коллектора, но кто сбросил ее туда, тем самым вызвав очередную экологическую катастрофу, пока неизвестно. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что это могло сделать какое-то предприятие, которое врезалось в сток или по санкционированному стоку слило жидкость, пишет ТАСС.

Для ликвидации последствий аварии задействованы 22 единицы техники и 75 человек, использовано уже 1300 кг абсорбента. Одно из нефтяных пятен удалось устранить.

На ближайшем к разливу пляже проводится обсервация береговой линии. Отделом туапсинского Росприроднадзора взяты пробы воды и грунта. В воздухе предельно допустимые концентрации не превышены.

По факту случившегося проводит проверку прокуратура Краснодарского края и Следственный комитет.

 
 
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В Туапсе, в 790 метрах от городского пляжа, разлилась нефть. Местные жители жаловались, что на побережье стоял невыносимый химический запах, а морская вода...
 
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