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«Разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал». СК устанавливает обстоятельства смерти Витольда Ашурка (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
По данным следствия, 21 мая дежурный контролер шкловской исправительной колонии №17 обнаружил 50-летнего осужденного Витольда Ашурка, который находился в бессознательном состоянии. Для оказания квалифицированной помощи мужчине вызвали работников медчасти учреждения и скорой. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось, сообщает Следственный комитет.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший. В рамках материала проверки следователи продолжают опрашивать сотрудников исправительного учреждения. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа.
«В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации», — говорится в сообщении СК.
При вскрытии признаков криминального характера смерти Витольда Ашурка не выявлено, пишет СК. Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза.
Сообщение о смерти активиста и политзаключенного Витольда Ашурка его супруга получила в пятницу 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело семья Ашурка получила только сегодня.
Витольд Ашурок — активист из Березовки, член партии БНФ и координатор движения «За свободу». Он был задержан 19 сентября 2020 года. Ему были предъявлены обвинения по ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и ст. 364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Судья Лидского районного суда Максим Филатов объявил заседания закрытыми, сославшись на 23-ю статью Конституции и «угрозу государственной безопасности». Приговор — 5 лет колонии общего режима, которые Витольд отбывал в шкловской ИК №17.
«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», — вспоминал слова Витольда Сергей Пантус, пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
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«Разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал». СК устанавливает обстоятельства смерти Витольда Ашурка (видео, обновлено)
По данным следствия, 21 мая дежурный контролер шкловской исправительной колонии №17 обнаружил 50-летнего осужденного Витольда Ашурка, который находился в...
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