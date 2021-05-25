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Беларусь закрывает посольство в Канаде

25.05.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли решение закрыть посольство страны в Канаде, следует из постановления Совмина №287 от 22 мая 2021 года.

Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 25 мая 2021 года. Текст документ будет доступен после полуночи.

 
 
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Белорусские власти приняли решение закрыть посольство страны в Канаде, следует из постановления Совмина №287 от 22 мая 2021 года.
 
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