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Беларусь закрывает посольство в Канаде
Источник материала: АФН
Белорусские власти приняли решение закрыть посольство страны в Канаде, следует из постановления Совмина №287 от 22 мая 2021 года.
Документ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 25 мая 2021 года. Текст документ будет доступен после полуночи.
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Белорусские власти приняли решение закрыть посольство страны в Канаде, следует из постановления Совмина №287 от 22 мая 2021 года.
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