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В Кремле подтвердили: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

25.05.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Ранее об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на свои источники

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении Кремля.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом Путина с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

В Кремле сообщили, что лидеры обсудят стратегическую стабильность и взаимодействие в борьбе с пандемией, а также состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

Также там будет обсуждаться ситуация в Беларуси.
 
 
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Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
 
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