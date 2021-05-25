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В Кремле подтвердили: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Источник материала: Партизан
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Ранее об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на свои источники
"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении Кремля.
Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом Путина с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.
В Кремле сообщили, что лидеры обсудят стратегическую стабильность и взаимодействие в борьбе с пандемией, а также состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.
Также там будет обсуждаться ситуация в Беларуси.
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Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
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