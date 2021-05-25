В Кремле подтвердили: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

Ранее об этом сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на свои источники





"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении Кремля.





Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом Путина с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.





В Кремле сообщили, что лидеры обсудят стратегическую стабильность и взаимодействие в борьбе с пандемией, а также состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.





Также там будет обсуждаться ситуация в Беларуси.