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По проспекту Независимости в Минске на огромной скорости несся "Форд" - водитель и пассажиры в больнице
Источник материала: Партизан
Авария произошла в центре Минска около 5.40 утра.
Водитель автомобиля "Форд Фокус", предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Московской, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
В результате произошло опрокидывание транспортного средства.
На записи видеорегистратора ГАИ видно, что в какой-то момент скорость доходила до 123 км/ч.
Водитель и пассажиры автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения, сообщает ГАИ.
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По проспекту Независимости в Минске на огромной скорости несся "Форд" - водитель и пассажиры в больнице
Авария произошла в центре Минска около 5.40 утра.
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