Водитель автомобиля "Форд Фокус", предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Московской, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.





В результате произошло опрокидывание транспортного средства.













На записи видеорегистратора ГАИ видно, что в какой-то момент скорость доходила до 123 км/ч.





Водитель и пассажиры автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения, сообщает ГАИ.