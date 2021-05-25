Температура выше 30 ℃! В Арктике зафиксирована беспрецедентная жара

На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года, сообщило издание The Independent.





охарактеризовал температурные условия в регионе как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая». Метеоролог из Великобритании Скотт Дункантемпературные условия в регионе как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая».





Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.





Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.





Ранее сообщалось, что мир преодолел «точку невозврата» глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.