|
Температура выше 30 ℃! В Арктике зафиксирована беспрецедентная жара
Источник материала: Партизан
Температура в регионе значительно превышает средние показатели для мая и местами достигала +31,7 градуса Цельсия.
На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года, сообщило издание The Independent.
Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан
Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.
Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.
Ранее сообщалось, что мир преодолел «точку невозврата» глобального потепления и даже полное сокращение выбросов углекислого газа не остановит рост температур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура в регионе значительно превышает средние показатели для мая и местами достигала +31,7 градуса Цельсия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)