Красная Луна, полнолуние и МКС: что увидят белорусы на небе в ближайшие сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Сразу три редчайших астрономических явления смогут наблюдать в ближайшие сутки жители Земли, белорусы увидят не все из них, рассказал Sputnik астроном.

В ближайшую ночь у жителей Беларуси появится возможность на звездном небе увидеть пролетающую Международную космическую станцию.

Первое суперлуние 2021 года могли наблюдать жители разных стран мира в ночь с 26 на 27 апреля – спутник Земли подошел на максимально близкое расстояние, поэтому выглядел существенно ярче, нежели обычно – примерно на 30%.

"Завтра, 26 мая, жители нашей планеты смогут наблюдать невооруженным глазом суперлуние, полнолуние и багряное лунное затмение, так называемую красную Луну", – рассказал собеседник агентства.

Про красную Луну

"Лунное затмение происходит в результате того, что Земля практически закрывает Луну, когда они выстраиваются в одну линию с Солнцем. Луна в такой позиции уже не отражает солнечный свет, и происходит лунное затмение", – пояснил ученый.

По его словам, люди смогут увидеть это явление невооруженным глазом.

"Луна становится темно-красной или темно-коричневой, перестает светить своим обычным голубым светом, становится красной. Поэтому ее иногда называют кровавой Луной", – отметил собеседник агентства.

Он также предупредил, что кровавая Луна не будет видна с территории Беларуси. "Чтобы ее увидеть, нужно перенестись на Чукотку", – пошутил ученый. Вместе с тем он отметил, что это не самое редкое астрономическое явление, оно бывает несколько раз в год.

Про суперлуние

Завтра жители Беларуси смогут наблюдать еще одно красивое астрономические явление – суперлуние. "Это случается, когда видимые размеры Луны становятся максимальными. На небе Луна кажется большой. Ведь это небесное светило движется вокруг Земли не по окружности, а по эллипсу. Если бы Луна двигалась по окружности, то все время расстояние от нее до Земли было бы 380 тысяч километров. Завтра Луна будет в перигее, на минимальном расстоянии от нашей планеты – 360 тысяч километров. Расстояние в апогее от Луны до Земли составляет 405 тысяч километров", – сказал ученый.

Про полнолуние

Он также уточнил, что для того, чтобы Луна была хорошо видна в перигее, должно быть полнолуние. "Вот как раз завтра совпадет полнолуние и минимальное расстояние. Главное, чтобы ночью не было на небе туч, тогда можно увидеть Луну максимально близко от Земли", – сказал ученый.

Про МКС

Тем жителям Беларуси, которые расстроились из-за того, что не смогут увидеть красную Луну или суперлуние, астроном посоветовал дождаться, когда в ночном небе будет пролетать Международная космическая станция (МКС).

"МКС хорошо видна в ночном небе, она самая яркая движущаяся точка на небе. Если сегодня ближе к полуночи не будет туч, то с территории Беларуси ее можно будет увидеть примерно в 23:19", – сказал ученый. По его словам, она будут лететь с запада на восток – как очень яркая звезда.