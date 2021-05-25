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Сотрудницу TUT.by Анастасию Прудникову отпустили из ДФР

25.05.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанную 25 мая сотрудницу TUT.by (раздел «Леди») Анастасию Прудникову отпустили из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. С нее взяли подписку о неразглашении, сообщает телеграм-канал портала.

Сотрудницу TUT.by Анастасию Прудникову отпустили из ДФР
Источник: facebook.com/anastasia.prudnikova.3

Прудникова сообщила, что сотрудники ведомства пришли к ней домой с обыском около 11 часов утра, вели себя корректно, но изъяли всю технику — ноутбук и телефоны, принадлежащие ей и мужу. Затем девушку доставили в ДФР, где она пробыла примерно до 16:45.

Муж Прудниковой ранее сообщил, что в их квартире прошел обыск, а его жену увезли в ДФР. Пришедшие к ним сотрудники ДФР объяснили, что следственные действия проводятся «в рамках дела TUT.by».

Сегодня TUT.by также сообщил, что перестали выходить на связь сотрудники SMM-команды Аля Бурковская и Максим Пушкин, а также муж Али Денис Бурковский, который работает в научно-техническом проекте портала 42.tut.by. Официальной информации об их местонахождении до сих пор нет. Ранее по «делу TUT.by» было задержано 15 человек.

 
 
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Задержанную 25 мая сотрудницу TUT.by (раздел «Леди») Анастасию Прудникову отпустили из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. С нее взяли...
 
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