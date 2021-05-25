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В Польше задержали новую партию контрабандных белорусских сигарет

25.05.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Офицеры Погранслужбы Польши задержали 400 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет на 6 млн злотых, сообщает Подляшское отделение Пограничной службы Польши.

В Польше задержали новую партию контрабандных белорусских сигарет

Незаконный товар ввезен из Литвы. Контрабанду перемещал 28-летний литовец. При проверке грузовика выяснилось, что в прицепе вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество сигарет без польских акцизных марок, передает БелаПАН.

В случае продажи нелегального товара польский бюджет мог потерять почти 10 млн злотых. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В мае в Польше была выявлена крупнейшая за всю историю партия контрабандных сигарет. Около 2,5 млн пачек нелегальных белорусских сигарет стоимостью почти 37 млн злотых были обнаружены в перегрузочном терминале в Тересполе.

 
 
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Офицеры Погранслужбы Польши задержали 400 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет на 6 млн злотых, сообщает Подляшское отделение Пограничной службы Польши.
 
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