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В Польше задержали новую партию контрабандных белорусских сигарет
Источник материала: Навiны
Офицеры Погранслужбы Польши задержали 400 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет на 6 млн злотых, сообщает Подляшское отделение Пограничной службы Польши.
Незаконный товар ввезен из Литвы. Контрабанду перемещал 28-летний литовец. При проверке грузовика выяснилось, что в прицепе вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество сигарет без польских акцизных марок, передает
В случае продажи нелегального товара польский бюджет мог потерять почти 10 млн злотых. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В мае в Польше была выявлена крупнейшая за всю историю партия контрабандных сигарет. Около 2,5 млн пачек нелегальных белорусских сигарет стоимостью почти 37 млн злотых были обнаружены в перегрузочном терминале в Тересполе.
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Офицеры Погранслужбы Польши задержали 400 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет на 6 млн злотых, сообщает Подляшское отделение Пограничной службы Польши.
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