В Польше задержали новую партию контрабандных белорусских сигарет

Офицеры Погранслужбы Польши задержали 400 тыс. пачек контрабандных белорусских сигарет на 6 млн злотых, сообщает Подляшское отделение Пограничной службы Польши.





Незаконный товар ввезен из Литвы. Контрабанду перемещал 28-летний литовец. При проверке грузовика выяснилось, что в прицепе вместо заявленных теплоизоляционных материалов находится огромное количество сигарет без польских акцизных марок, передает БелаПАН .

В случае продажи нелегального товара польский бюджет мог потерять почти 10 млн злотых. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В мае в Польше была выявлена крупнейшая за всю историю партия контрабандных сигарет. Около 2,5 млн пачек нелегальных белорусских сигарет стоимостью почти 37 млн злотых были обнаружены в перегрузочном терминале в Тересполе.