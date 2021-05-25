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Мужчина хотел снять с учета странный Renault: детали из 96-го, а VIN и сам автомобиль — 98-го

25.05.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Автовладелец из Бреста поехал в ГАИ, чтобы снять Renault Megane Scenic. Как пишет Госкомитет судэкспертиз, во время осмотра VIN у сотрудника ГАИ появились сомнения в подлинности номера, назначили экспертизу. Результат оказался довольно странным: сам автомобиль с VIN был выпущен на два года позже, чем его детали.

«VIN состоит из 17 знаков. Этот номер несет определенную информацию: о стране-производителе, типе кузова, модели, годе выпуска, комплектации и многом другом, — рассказали в ГКСЭ. — В ходе проведения исследования Renault установлено, что дата выпуска большинства деталей, элементов кузова, салона автомобиля соответствует второй половине 1996 года, в то время как сам автомобиль с представленным идентификационным номером выпущен на два года позже. Согласно выводам эксперта, VIN в Renault Megane Scenic подвергался изменению. Изменение выполнено путем удаления ниши для запасного колеса, содержащей рельефное обозначение первоначального идентификационного номера, с последующим ввариванием на ее место элемента с ныне читаемой вторичной маркировкой и заменой основной таблички».

По данному факту СК возбуждено уголовное дело.

При покупке бэушного автомобиля эксперты советуют проверить не только документы, но и VIN: «Определить перебитые номера возможно, если номерные знаки имеют различную глубину, между символами разные промежутки, металл в области VIN выпуклый или вогнутый».

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Теги: Брест
 
 
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Автовладелец из Бреста поехал в ГАИ, чтобы снять Renault Megane Scenic. Как пишет Госкомитет судэкспертиз, во время осмотра VIN у сотрудника ГАИ появились сомнения в...
 
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