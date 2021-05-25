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Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

25.05.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В конце прошлого года к нам на тесты попал интересный ноутбук марки Honor на чипе AMD Ryzen 5 3500U. Сегодня в гостях — его преемник под тем же названием MagicBook 14. Внешность новинки никак не изменилась, а вот «начинка» теперь другая. Вместо решения AMD используется Intel 11-го поколения. Посмотрим, что изменилось в плане производительности.

Ноутбук HONOR MagicBook 14 2021 NDR-WDH9HN 53011TCT
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серый
–18%2699 р.
15 предложений
Ноутбуки Honor в Каталоге Onliner

Коротко о главном

Так как внешних изменений нет, здесь мы кратко перечислим все, что характерно для дизайна и отдельных элементов этого лэптопа. Подробнее же о внешности, дисплее и клавиатуре можно почитать в этом обзоре.

  • Корпус почти полностью металлический, из шершавого немаркого пластика выполнена только окантовка дисплея. Дизайн простой (минимализм разбавляет только синяя полоска окантовки крышки), лаконичный и в этом смысле концептуально напоминает MacBook.
Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5
  • Набор разъемов остался прежним — HDMI, аудио, пара USB и один Type-C. Вот как раз последних хотелось бы побольше, хотя бы парочку.


  • Дисплей — 14-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1080 пикселей и матовым покрытием. Углы обзора широкие, подсветка регулируется вручную (в помещении достаточно 50%, на солнце надо выкручивать на максимум). Хороший для своего класса экран, но не выдающийся.
  • Клавиатура шикарная и хороша всем — и тактильными ощущениями от матового пластика, и ходом клавиш, и бесшумностью. Есть двухуровневая подсветка, но без автоматической регулировки. В верхней части рядом с кнопкой Del есть кнопка включения со встроенным дактилоскопическим сенсором.


  • Тачпад относительно небольшой, с двумя кнопками в нижних углах. Здесь все стандартно и без откровений, как и в любом ноутбуке на Windows
  • Есть два динамика, не очень громкие, но и без явных дефектов. Звук как звук.
  • В ноутбук встроен чип NFC, который упрощает взаимодействие со смартфонами Honor и Huawei. Можно быстро передать файл или вывести на дисплей компьютера экран телефона.
Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

Железо и производительность

Вот это как раз и есть то, что в первую очередь отличает новинку от прошлогоднего MagicBook 14.

Наш экземпляр оснащен процессором Intel Core i5-1135G7 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 512 ГБ. Встречаются модификации с новым Core i7 и 16 ГБ ОЗУ, однако не факт, что они будут продаваться у нас.

Core i5-1135G7 был представлен прошлой осенью. Это созданный по 10-нанометровому техпроцессу четырехъядерный (восемь потоков) чип семейства Tiger Lake U с тактовой частотой от 2,4 до 4,2 ГГц. При максимальной нагрузке на все ядра максимальная частота не превышает 3,8 ГГц. Уровень TDP динамический, и в зависимости от нагрузки может варьироваться от 12 до 28 Вт.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

Главное достоинство чипа — встроенная графика Intel Xe. По словам производителя, она гораздо мощнее графики Iris Plus в процессорах семейства Ice Lake. Графический чип Intel Xe в случае с Core i5-1135G7 может похвастаться 80 ядрами и предельной частотой 1300 МГц. У вычислительного процессора и графики общие 8 МБ кеш-памяти третьего уровня.

В синтетических бенчмарках Core i5-1135G7 показывает себя весьма неплохо. В процессорном одноядерном тесте Geekbench новинка уступает только «яблочному» М1 и значительно опережает предшественников. В многоядерном подтягивается к пусть немолодому, но вполне актуальному десктопному Core i5-8400.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

В одноядерном Cinebench новинка вовсе совсем незначительно отстает от М1! Любопытно, что Core i5-1135G7 во всех тестах опережает конкурента в виде AMD Ryzen 5 4500U, на котором базируется Huawei MateBook D14, кроме многоядерного Cinebench.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

Тест графической подсистемы отдает безоговорочную победу «макам» на М1 и дискретной видеокарте Radeon Pro 560X, встроенной в MacBook Pro с Core i9-9880H. Остальных Intel Xe обгоняет с приличным запасом, в том числе почти вдвое опережает своего конкурента в лице Ryzen 5 4500U.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

В играх Intel Xe проявил себя неоднозначно. В Deus Ex новинка даже вплотную приблизилась к MacBook Air на М1! Зато почему-то в Rise of the Tomb Rider проиграл всем, кроме старого MacBook на Core i5. Отметим, что настройки во всех случаях были средними, но у MagicBook 14 и MateBook D14 разрешение экрана составляло Full HD против 2K у остальных.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

Еще из удивительного — очень высокие скорости местного SSD:

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

Автономность

Аккумулятор достался новой модели от прошлогоднего предшественника. Комплектная зарядка полностью заряжает ноутбук примерно за два часа.

В оценке автономности я не использую искусственные тесты, а смотрю, как долго ноутбук отработает в стандартной рабочей ситуации. Она, конечно, в мелочах может быть разной, но в целом использует более-менее одинаковые паттерны.

Так, на ноутбуке открыты два браузера с 20—30 вкладками, время от времени крутилось видео в YouTube, проводилась мелкая обработка фото в Photoshop, запускались тесты. В конце концов, набирался этот текст. Уровень подсветки экрана находился на отметке 50%.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

В таком режиме MagicBook 14 проработал около семи часов. До показателей MacBook с чипом М1, конечно, далеко. Да и на рабочий день не хватает (дотянуть, наверное, можно, поигравшись с настройками энергосбережения). Но это примерно на час лучше, чем прошлогодний MagicBook 14 с чипом AMD Ryzen 5 3500U. Достойный для ноутбуков на Windows показатель, сравнимый с MacBook Pro прошлого поколения на Core i5.

Итоги

MagicBook 14 остался в классическом корпусе, но заметно прокачался внутри. И это мы еще не упомянули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 на вырост.

Новый процессор Core i5-1135G7 проявил себя очень хорошо, опережая и по производительности, и по энергоэффективности многих конкурентов, причем зачастую даже таких сильных, как Ryzen 5 4500U. Не по зубам только М1 от Apple.

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5

Если сравнивать с прошлогодним MagicBook 14, новинка не только стала мощнее, но еще и более скоростной накопитель получила (при том что скорость SSD в предыдущем MagicBook 14 нас тоже приятно удивила).

Подросла и цена. Если прошлогодний MagicBook 14 можно купить по цене около двух тысяч рублей, то за новинку придется доплатить еще 600 рублей. Конкурентов в этой ценовой категории хватает.

Ноутбук HONOR MagicBook 14 2021 NDR-WDH9HN 53011TCT
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серый
–18%2699 р.
15 предложений
Ноутбуки Honor в Каталоге Onliner

 
 
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В конце прошлого года к нам на тесты попал интересный ноутбук марки Honor на чипе AMD Ryzen 5 3500U. Сегодня в гостях — его преемник под тем же названием MagicBook 14. Внешность...
 
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