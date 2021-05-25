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Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Core i5
Источник материала: Onliner
В конце прошлого года к нам на тесты попал интересный ноутбук марки Honor на чипе AMD Ryzen 5 3500U. Сегодня в гостях — его преемник под тем же названием MagicBook 14. Внешность новинки никак не изменилась, а вот «начинка» теперь другая. Вместо решения AMD используется Intel 11-го поколения. Посмотрим, что изменилось в плане производительности.
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серый
Коротко о главном
Так как внешних изменений нет, здесь мы кратко перечислим все, что характерно для дизайна и отдельных элементов этого лэптопа. Подробнее же о внешности, дисплее и клавиатуре можно почитать в
Железо и производительность
Вот это как раз и есть то, что в первую очередь отличает новинку от прошлогоднего MagicBook 14.
Наш экземпляр оснащен процессором Intel Core i5-1135G7 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 512 ГБ. Встречаются модификации с новым Core i7 и 16 ГБ ОЗУ, однако не факт, что они будут продаваться у нас.
Core i5-1135G7 был представлен прошлой осенью. Это созданный по 10-нанометровому техпроцессу четырехъядерный (восемь потоков) чип семейства Tiger Lake U с тактовой частотой от 2,4 до 4,2 ГГц. При максимальной нагрузке на все ядра максимальная частота не превышает 3,8 ГГц. Уровень TDP динамический, и в зависимости от нагрузки может варьироваться от 12 до 28 Вт.
Главное достоинство чипа — встроенная графика Intel Xe. По словам производителя, она гораздо мощнее графики Iris Plus в процессорах семейства Ice Lake. Графический чип Intel Xe в случае с Core i5-1135G7 может похвастаться 80 ядрами и предельной частотой 1300 МГц. У вычислительного процессора и графики общие 8 МБ кеш-памяти третьего уровня.
В синтетических бенчмарках Core i5-1135G7 показывает себя весьма неплохо. В процессорном одноядерном тесте Geekbench новинка уступает только «яблочному» М1 и значительно опережает предшественников. В многоядерном подтягивается к пусть немолодому, но вполне актуальному десктопному Core i5-8400.
В одноядерном Cinebench новинка вовсе совсем незначительно отстает от М1! Любопытно, что Core i5-1135G7 во всех тестах опережает конкурента в виде AMD Ryzen 5 4500U, на котором базируется Huawei MateBook D14, кроме многоядерного Cinebench.
Тест графической подсистемы отдает безоговорочную победу «макам» на М1 и дискретной видеокарте Radeon Pro 560X, встроенной в MacBook Pro с Core i9-9880H. Остальных Intel Xe обгоняет с приличным запасом, в том числе почти вдвое опережает своего конкурента в лице Ryzen 5 4500U.
В играх Intel Xe проявил себя неоднозначно. В Deus Ex новинка даже вплотную приблизилась к MacBook Air на М1! Зато почему-то в Rise of the Tomb Rider проиграл всем, кроме старого MacBook на Core i5. Отметим, что настройки во всех случаях были средними, но у MagicBook 14 и MateBook D14 разрешение экрана составляло Full HD против 2K у остальных.
Еще из удивительного — очень высокие скорости местного SSD:
Автономность
Аккумулятор достался новой модели от прошлогоднего предшественника. Комплектная зарядка полностью заряжает ноутбук примерно за два часа.
В оценке автономности я не использую искусственные тесты, а смотрю, как долго ноутбук отработает в стандартной рабочей ситуации. Она, конечно, в мелочах может быть разной, но в целом использует более-менее одинаковые паттерны.
Так, на ноутбуке открыты два браузера с 20—30 вкладками, время от времени крутилось видео в YouTube, проводилась мелкая обработка фото в Photoshop, запускались тесты. В конце концов, набирался этот текст. Уровень подсветки экрана находился на отметке 50%.
В таком режиме MagicBook 14 проработал около семи часов. До показателей MacBook с чипом М1, конечно, далеко. Да и на рабочий день не хватает (дотянуть, наверное, можно, поигравшись с настройками энергосбережения). Но это примерно на час лучше, чем прошлогодний MagicBook 14 с чипом AMD Ryzen 5 3500U. Достойный для ноутбуков на Windows показатель, сравнимый с MacBook Pro прошлого поколения на Core i5.
Итоги
MagicBook 14 остался в классическом корпусе, но заметно прокачался внутри. И это мы еще не упомянули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 на вырост.
Новый процессор Core i5-1135G7 проявил себя очень хорошо, опережая и по производительности, и по энергоэффективности многих конкурентов, причем зачастую даже таких сильных, как Ryzen 5 4500U. Не по зубам только М1 от Apple.
Если сравнивать с прошлогодним MagicBook 14, новинка не только стала мощнее, но еще и более скоростной накопитель получила (при том что скорость SSD в предыдущем MagicBook 14 нас тоже приятно удивила).
Подросла и цена. Если прошлогодний MagicBook 14 можно купить по цене около двух тысяч рублей, то за новинку придется доплатить еще 600 рублей. Конкурентов в этой ценовой категории хватает.
14.0" 1920 x 1080 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i5 1135G7 2400 МГц, 8 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенная, Windows 10, цвет крышки серый
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В конце прошлого года к нам на тесты попал интересный ноутбук марки Honor на чипе AMD Ryzen 5 3500U. Сегодня в гостях — его преемник под тем же названием MagicBook 14. Внешность...
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