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Apple добавит поддержку lossless в HomePod. А в AirPods — нет
Источник материала: Onliner
Недавний анонс поддержки lossless-музыки сервисом Apple Music озадачил: ни наушники, ни колонки компании не поддерживают несжатый формат музыки. Однако в будущем ситуация изменится: на сайте Apple
Соответствующая информация содержится в разделе «Вопрос — Ответ» о lossless-музыке сервиса. В ответе на вопрос «Могу ли я слушать lossless-музыку на HomePod или HomePod mini?» говорится, что «поддержка lossless появится в будущих обновлениях софта».
С наушниками линейки AirPods ситуация другая: там просто сказано, что используется Bluetooth-кодек AAC для обеспечения наилучшего качества звучания, а Bluetooth-соединения не дадут lossless-звучание.
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