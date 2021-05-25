Apple добавит поддержку lossless в HomePod. А в AirPods — нет

Источник материала: Onliner

Недавний анонс поддержки lossless-музыки сервисом Apple Music озадачил: ни наушники, ни колонки компании не поддерживают несжатый формат музыки. Однако в будущем ситуация изменится: на сайте Apple появилась информация о планах добавить поддержку lossless колонкам HomePod и HomePod mini.

Соответствующая информация содержится в разделе «Вопрос — Ответ» о lossless-музыке сервиса. В ответе на вопрос «Могу ли я слушать lossless-музыку на HomePod или HomePod mini?» говорится, что «поддержка lossless появится в будущих обновлениях софта».

С наушниками линейки AirPods ситуация другая: там просто сказано, что используется Bluetooth-кодек AAC для обеспечения наилучшего качества звучания, а Bluetooth-соединения не дадут lossless-звучание.