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Apple добавит поддержку lossless в HomePod. А в AirPods — нет

25.05.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недавний анонс поддержки lossless-музыки сервисом Apple Music озадачил: ни наушники, ни колонки компании не поддерживают несжатый формат музыки. Однако в будущем ситуация изменится: на сайте Apple появилась информация о планах добавить поддержку lossless колонкам HomePod и HomePod mini.

Соответствующая информация содержится в разделе «Вопрос — Ответ» о lossless-музыке сервиса. В ответе на вопрос «Могу ли я слушать lossless-музыку на HomePod или HomePod mini?» говорится, что «поддержка lossless появится в будущих обновлениях софта».

С наушниками линейки AirPods ситуация другая: там просто сказано, что используется Bluetooth-кодек AAC для обеспечения наилучшего качества звучания, а Bluetooth-соединения не дадут lossless-звучание.

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Недавний анонс поддержки lossless-музыки сервисом Apple Music озадачил: ни наушники, ни колонки компании не поддерживают несжатый формат музыки. Однако в будущем ситуация...
 
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