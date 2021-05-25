Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси и добавить в черный список новых людей

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Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель. Евросоюз считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.

Евросоюз считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.

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