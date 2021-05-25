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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси и добавить в черный список новых людей

25.05.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель. Евросоюз считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.

Евросоюз считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера...
 
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