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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси и добавить в черный список новых людей
Источник материала: Onliner
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации, сообщает
Евросоюз считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила, добавила Меркель.
(будет дополнено)
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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Беларуси и добавить в черный список новых людей
Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и включить в черный список новых лиц и организации, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера...
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