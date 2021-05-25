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Насколько финансово устойчива компания Белавиа?

25.05.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания Белавиа имеет парк из 30 самолетов Boeing и Embraer, однако основная их масса находится в лизинге.

Финансы национального авиаперевозчика Беларуси - компании Белавиа, перед которой сейчас стремительно закрывается европейское небо, на 2020 год выглядят следующим образом:

выручка - 519,8 млн руб. (-41,1% к 2019 г.)
операционные убытки - 9,2 млн рублей (в 2019 году прибыль 87,8 млн рублей)
чистый убыток - 92,1 млн рублей (прибыль в 2019 году 68,3 млн рублей)
долгосрочная задолженность по кредитам и займам на 01.01.2021 - 204,9 млн руб.
задолженность по лизингу на 01.01.2021 - 558,8 млн руб.

Такие данные сообщает т-г канал "Эканомiка па-беларуску". 



В течение 2020 года Белавиа пыталась сохранить штат. После закрытия воздушного пространства над ЕС и Украиной сохранить численность персонала национального авиаперевозчика вряд ли удастся.
 
 
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Авиакомпания Белавиа имеет парк из 30 самолетов Boeing и Embraer, однако основная их масса находится в лизинге.
 
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