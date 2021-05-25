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Постановление Совмина: Беларусь закроет посольство в Канаде
Источник материала: Партизан
На национальном интернет-портале опубликовано постановление правительства о закрытии посольства Беларуси в Канаде
В свете последних событий можно заодно закрыть посольства в США, Великобритании и странах ЕС.
Беларуский МИД уже давно не МИД...
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На национальном интернет-портале опубликовано постановление правительства о закрытии посольства Беларуси в Канаде
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