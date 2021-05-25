Причина смерти устанавливается: родные показали свидетельство о смерти Витольда Ашурка в тюрьме - новые подробности

Свабода. В свидетельстве о смерти отмечено, что непосредственная причина смерти устанавливается. Код R99 по международной классификации заболеваний означает " другие неточно определенные и неуточненные причины смерти», передает













Сегодня же брату Витольда Ашурко Андрею отдали в Шклове тело умершего . Подруга семьи Ольга Быковская рассказала "Белсату", что у Витольда "забинтована голова от макушки до носа, виден только рот" . Подруга семьи Ольга Быковская рассказала "Белсату", что у Витольда "забинтована голова от макушки до носа, виден только рот"





Тело Ашурка еще в Шклове переодели в костюм, сразу положили в гроб, который родственники привезли с собой. Кроме перебинтованной головы, у Витольда видны поцарапанные руки. Почему голова перевязана, пока неизвестно.





Политзаключенный Витольд Ашурок неожиданно умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что у него остановилось сердце. Жена Витольда Ашурка сказала журналистам, что муж раньше никогда не имел проблем с сердцем.





Захоронение Ашурка состоится в Березовке в среду 26 мая. С 9 часов утра с умершим можно будет проститься в здании Дома быта (Новогрудская улица, 8). В 14 часов в Березовском костеле пройдет месса. После нее Витольда Ашурка похоронят на городском кладбище.





Тем временем в СК заявили, что проводят проверку по факту смерти политзаключенного. Но уже заранее известно, чем она закончится - истинной причины смерти Витольда Ашурка при этой власти мы не узнаем.



