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Причина смерти устанавливается: родные показали свидетельство о смерти Витольда Ашурка в тюрьме - новые подробности

25.05.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 мая родственники умершего в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка получили свидетельство о его смерти. Тем временем в СК утверждают, что мужчина разбил голову сам и после этого на состояние здоровья не жаловался.

Причина смерти устанавливается: родные показали свидетельство о смерти Витольда Ашурка в тюрьме - новые подробности
В свидетельстве о смерти отмечено, что непосредственная причина смерти устанавливается. Код R99 по международной классификации заболеваний означает " другие неточно определенные и неуточненные причины смерти», передает Свабода.



Сегодня же брату Витольда Ашурко Андрею отдали в Шклове тело умершего. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала "Белсату", что у Витольда "забинтована голова от макушки до носа, виден только рот"

Тело Ашурка еще в Шклове переодели в костюм, сразу положили в гроб, который родственники привезли с собой. Кроме перебинтованной головы, у Витольда видны поцарапанные руки. Почему голова перевязана, пока неизвестно.

Политзаключенный Витольд Ашурок неожиданно умер в колонии 21 мая. Родственникам сказали, что у него остановилось сердце. Жена Витольда Ашурка сказала журналистам, что муж раньше никогда не имел проблем с сердцем.

Захоронение Ашурка состоится в Березовке в среду 26 мая. С 9 часов утра с умершим можно будет проститься в здании Дома быта (Новогрудская улица, 8). В 14 часов в Березовском костеле пройдет месса. После нее Витольда Ашурка похоронят на городском кладбище.

Тем временем в СК заявили, что проводят проверку по факту смерти политзаключенного. Но уже заранее известно, чем она закончится - истинной причины смерти Витольда Ашурка при этой власти мы не узнаем.

А пока Следственный комитет сообщает, что по данным следствия, 21 мая дежурный контролер шкловской исправительной колонии №17 обнаружил 50-летнего осужденного Витольда Ашурка, который находился в бессознательном состоянии, пишет Оnliner.by

По официальной версии, для оказания помощи мужчине вызвали работников медчасти учреждения и скорой. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Утверждается, что на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший. 

СК также сообщает, что за месяц нахождения в исправительном учреждении политзаключенный "допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания", за что был переведен в помещение камерного типа.

«В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации», — говорится в сообщении СК.

Осторожно! В конце видео момент смерти


Правда, с учетом того, что опубликованное видео - это нарезка, судить о том, что происходило на самом деле, сложно - нам в очередной раз показывают то, что хотят показать, а не то, что происходило с Витольдом в шкловской тюрьме в реальности - особенно с учетом того, что весь май, по всей видимости, его держали в ШИЗО, поэтому от него и не было писем.

Тем временем СК утверждает, что при вскрытии признаков криминального характера смерти Витольда Ашурка не выявлено. Для установления точной причины смерти сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза.

Сообщение о смерти активиста и политзаключенного Витольда Ашурка его супруга получила в пятницу 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело семья Ашурка получила только сегодня.

Витольд Ашурок — активист из Березовки, член партии БНФ и координатор движения «За свободу». 

«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», заявлял он на суде.
 
 
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25 мая родственники умершего в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка получили свидетельство о его смерти. Тем временем в СК утверждают, что мужчина разбил...
 
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