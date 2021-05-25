Парламентарии Беларуси предложили продлить полномочия депутатов местных советов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентарии Беларуси обратились к президенту с просьбой об изменении Конституции. Речь идет о введении единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней, передает «МИР 24».

«Для того, чтобы избежать дополнительных организационных и материальных затрат, и возникло предложение, которое было озвучено 19 мая, о том, чтобы обратиться к главе государства по вопросу о продлении срока полномочий депутатов местных советов 28-го созыва. Тем самым мы стабилизируем свою политическую систему в этот переходный период», – пояснил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Свилло.

Сейчас идет работа над поправками в основной закон страны. Одно из предложений –совместить парламентскую избирательную кампанию с выборами в местные советы. По нынешнему законодательству они должны состояться в январе 2022 года. Но тогда срок полномочий депутатов будет короче положенного. Парламентарии предлагают продлить работу нынешнего созыва еще на год. Чтобы в 2023-м провести общие выборы: и в Палату представителей, и в местные советы. Для этого потребуется изменить Конституцию. Такой законопроект вносит в парламент президент страны. Обновленную Конституцию вынесут на референдум.