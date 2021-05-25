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В «Белавиа» опровергли информацию о 50-процентном сокращений штата
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
Об этом
«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются», — отметили в авиакомпании. При этом там добавили, что о сокращении половины персонала речь не идет.
Там добавили, что перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам.
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Перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона.
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