Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются», — отметили в авиакомпании. При этом там добавили, что о сокращении половины персонала речь не идет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «Белавиа» опровергли информацию о 50-процентном сокращений штата Перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона.

Об этомсообщили в компании.Там добавили, что перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам.