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В «Белавиа» опровергли информацию о 50-процентном сокращений штата

25.05.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В «Белавиа» опровергли информацию о 50-процентном сокращений штата
Фото: ТАСС
«Белавиа» подтвердила планы по сокращению персонала из-за действий европейских стран, отметив, что «о 50% сокращений речь не идет».

Об этом РБК сообщили в компании.

«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются», — отметили в авиакомпании. При этом там добавили, что о сокращении половины персонала речь не идет.


Там добавили, что перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам.
 
 
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Перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона.
 
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