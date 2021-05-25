Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Киреев: Беларусь переходит к новому геополитическому статусу Минск совершил важные шаги к обретению статуса серьезного геополитического субъекта, считает политический эксперт Владимир Киреев и объясняет, почему. " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

Беларусь долго не замечала или терпела агрессивную информационную политику в отношении себя со стороны "независимых СМИ", а фактически - со стороны инструментов информационной войны против себя третьих стран, отмечает политический эксперт. "Вероятно, играли роль желание сохранить экономические отношения со всеми членами ЕС, что немаловажно для небольшого государства. С другой стороны было давление части белорусских элит, желающих стать частью политического пространства, формируемого США и их глобальными либеральными элитами", говорит Киреев.

Такое включение обычно осуществляется вопреки интересам самих стран и их народов, поэтому шаги, направленные на ограничение работы западных СМИ на территории Беларуси ― это серьезный шаг к формированию собственной независимой позиции, полагает эксперт.

При этом самой высокой точкой Минска в обретении статуса серьезного геополитического субъекта стала ситуация с рейсовым самолетом Афины ― Вильнюс и арест Романа Протасевича ― основателя telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси, считает Киреев. Этот канал на протяжении многих месяцев осуществлял идеологическое и оперативное управление протестами, и без него серьезная дестабилизация ситуации вряд ли могла бы произойти, добавляет Киреев.

"Действия Минска делают фактически необратимыми отношения с коллективным Западом, де-факто объявляя курс на независимую от него политику. Неизбежно стоит ждать ответа от Запада в виде санкций и критики в отношении Минска, забывая о том, что тот же Запад действует таким же образом, применяя двойные стандарты, когда сажает самолет Эво Моралеса или изымает людей на улицах, помещает их в секретные тюрьмы, и это у них является законным легитимным действием", ― отмечает Киреев.

Кроме того, последние события в Беларуси, безусловно, вызовут резонанс и в России, убежден эксперт. " Ограничения, которые возникнут после того, как Россия вынужденно поддержит Беларусь , неизбежно станут областью противоречий с теми же США", отмечает Киреев.

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