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Россиянка Сапега арестована на 2 месяца

25.05.2021 18:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россиянка Софья Сапега арестована в Беларуси на два месяца и переведена в СИЗО КГБ Беларуси.

Об этом РБК сообщил ее адвокат Александр Филанович.

«Сегодня был допрос Софьи. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения — содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь. В ближайшее время адвокат намерен посетить Софью по месту её содержания», — заявил Филанович.

Софья Сапега, как и Роман Протасевич, была задержана в результате захвата гражданского самолета авиакомпании Ryanair c последующей принудительной посадкой в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка Софья Сапега арестована в Беларуси на два месяца и переведена в СИЗО КГБ Беларуси.
 
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