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Почему не было заявления Лукашенко по рейсу Ryanair? Кочанова объянила

25.05.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кочанова объяснила отсутствие Лукашенко в эфире с заявлением по рейсу Ryanair



Наталья Кочанова утверждает, что Лукашенко не появился сегодня в эфире со своим анонсированным заявлением по рейсу Ryanair по вине белорусского парламента, а точнее спикеров двух палат.

"…Мы сегодня встретились с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, обсудили актуальные вопросы повестки дня работы двух палат… Зная о том, что Лукашенко хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями, где можно было бы обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики. И глава государства принял наше предложение", сообщила Кочанова.

"Лукашенко принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте. На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнениеформирующие люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры", - сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Таким образом, то заявление, которое Лукашенко планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов", - добавила она.
 
 
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Кочанова объяснила отсутствие Лукашенко в эфире с заявлением по рейсу Ryanair
 
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