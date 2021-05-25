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Дело TUT.by: журналистку обыскали, допросили и отпустили

25.05.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники ДФР Комитета госконтроля сегодня заявились к сотруднице раздела «Леди» TUT.by Анастасии Прудниковой.

Как сообщает издание, перед задержанием ДФР провел обыск в квартире журналистки. 

По словам ее мужа, сотрудники объяснили, что следственные действия проводятся в рамках дела TUT.by.  

После обыска Анастасию отвезли на допрос в ДФР, однако приблизительно в 16ю45 отпустили. Предварительно взяв подписку о неразглашении.


Предварительно известно, что один из них - Максим Пушкин - тоже уже на свободе. Однако поскольку у журналистов изымают всю технику и телефоны, есть проблема со связью. 
 
 
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Сотрудники ДФР Комитета госконтроля сегодня заявились к сотруднице раздела «Леди» TUT.by Анастасии Прудниковой.
 
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