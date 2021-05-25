Дело TUT.by: журналистку обыскали, допросили и отпустили

сообщает издание, перед задержанием ДФР провел обыск в квартире журналистки. Какиздание, перед задержанием ДФР провел обыск в квартире журналистки.





По словам ее мужа, сотрудники объяснили, что следственные действия проводятся в рамках дела TUT.by.





После обыска Анастасию отвезли на допрос в ДФР, однако приблизительно в 16ю45 отпустили. Предварительно взяв подписку о неразглашении.









Предварительно известно, что один из них - Максим Пушкин - тоже уже на свободе. Однако поскольку у журналистов изымают всю технику и телефоны, есть проблема со связью.