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Большой разговор: белорусские депутаты инициировали встречу с президентом страны
25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Большой разговор в парламенте. Депутаты обеих палат инициировали встречи с президентом Беларуси. Такое решение они приняли сегодня на заседании весенней сессии, передает «МИР 24».
Это возможность парламентариям и представителям общественности задать вопросы на разные темы: конституционная реформа, местные выборы. Ожидается, что в Овальном зале также обсудят ситуацию вокруг Беларуси. Политический резонанс вызвала экстренная посадка в Минском аэропорту
«На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди – политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры», – отметила пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.
Предыдущий раз в Овальном зале Александр Лукашенко общался с депутатами 4 августа прошлого года. Большой разговор проходил в рамках ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.
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Ожидается, что обсудят не только конституционную реформу, местные выборы, но и международную обстановку вокруг Беларуси.
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