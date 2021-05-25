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Большой разговор: белорусские депутаты инициировали встречу с президентом страны

25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой разговор в парламенте. Депутаты обеих палат инициировали встречи с президентом Беларуси. Такое решение они приняли сегодня на заседании весенней сессии, передает «МИР 24».

Это возможность парламентариям и представителям общественности задать вопросы на разные темы: конституционная реформа, местные выборы. Ожидается, что в Овальном зале также обсудят ситуацию вокруг Беларуси. Политический резонанс вызвала экстренная посадка в Минском аэропорту самолета ирландской авиакомпании, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс.

«Зная о том, что президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы он выступил перед парламентариями нашей страны, где можно было бы обсудить вопросы внутренней и внешней политики. И Александр Григорьевич принял наше предложение», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди – политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры», – отметила пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

Предыдущий раз в Овальном зале Александр Лукашенко общался с депутатами 4 августа прошлого года. Большой разговор проходил в рамках ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.



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Ожидается, что обсудят не только конституционную реформу, местные выборы, но и международную обстановку вокруг Беларуси.
 
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