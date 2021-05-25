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Меркель: экономические санкции ЕС против Беларуси будут расширены

25.05.2021 19:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель: экономические санкции ЕС против Беларуси будут расширены
Фото: Reuters
Экономические санкции ЕС против Беларуси будут расширены. «Черный список» Евросоюза пополнится новыми именами и организациями из нашей страны.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, это ответ на действия властей нашей страны с посадкой пассажирского самолета Ryanair, когда были нарушены международные правила, сообщает bbc.com.

Меркель подчеркнула: ЕС дает политический сигнал властям Беларуси.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза могут затронуть бизнес, предприятия и авиационный сектор Беларуси. Саммит глав стран Евросоюза накануне принял политическое решение по санкциям, их должен утвердить Совет ЕС.

 
 
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Политик подчеркнула: ЕС дает политический сигнал властям Беларуси.
 
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