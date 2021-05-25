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Меркель: экономические санкции ЕС против Беларуси будут расширены
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, это ответ на действия властей нашей страны с посадкой пассажирского самолета Ryanair, когда были нарушены международные правила,
Меркель подчеркнула: ЕС дает политический сигнал властям Беларуси.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции Евросоюза могут затронуть бизнес, предприятия и авиационный сектор Беларуси. Саммит глав стран Евросоюза накануне принял политическое решение по санкциям, их должен утвердить Совет ЕС.
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Политик подчеркнула: ЕС дает политический сигнал властям Беларуси.
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