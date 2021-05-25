Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель: экономические санкции ЕС против Беларуси будут расширены Политик подчеркнула: ЕС дает политический сигнал властям Беларуси.

Об этом заявила канцлер Германии. По ее словам, это ответ на действия властей нашей страны с посадкой пассажирского самолета Ryanair, когда были нарушены международные правила,bbc.com.Меркель подчеркнула: ЕС дает политический сигнал властям Беларуси.Ранее глава Еврокомиссиизаявила, что новые санкции Евросоюза могут затронуть бизнес, предприятия и авиационный сектор Беларуси. Саммит глав стран Евросоюза накануне принял политическое решение по санкциям, их должен утвердить Совет ЕС.