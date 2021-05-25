Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Госавтоинспекция Беларуси проводит с 25 мая традиционное перед школьными каникулами мероприятие "Внимание – дети!", рассказали Sputnik в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Теперь водители не только в темное время суток, но и в светлое (от восхода до захода солнца) должны передвигаться с включенным светом фар.

Госавтоинспекция просит родителей пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места на пути.

Также сотрудники ГАИ проведут проверки на дорогах: особое внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов и перевозке юных пассажиров. Как показывает практика, нарушение именно этих правил приводит к травматизму детей.

С особой внимательностью Госавтоинспекция просит водителей двигаться возле детсадов и школ, во дворах.

Отработка приурочена к приближающимся летним каникулам у школьников и продлится по 5 июня.

Примечательно, что штрафы за невключенный свет фар стали больше. Так как с 1 марта вступил в силу новый административный кодекс. Сумма взыскания поднялась с 2 до 3 базовых (с 58 до 87 рублей), уточнили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Когда водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии):

на мотоцикле и мопеде – всегда

при движении в транспортной колонне

на маршрутном ТС, движущемся по специально выделенной полосе навстречу движению

при организованной перевозке группы детей

во время перевозки опасных грузов, движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств

на буксирующем транспорте при буксировке

во время обучения в автошколе на дорогах

при организации временного движения по встречной полосе движения

в период проведения МВД республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения