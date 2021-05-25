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Включите фары: ГАИ проводит акцию "Внимание, дети!"
25.05.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Госавтоинспекция Беларуси проводит с 25 мая традиционное перед школьными каникулами мероприятие "Внимание – дети!", рассказали Sputnik в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Теперь водители не только в темное время суток, но и в светлое (от восхода до захода солнца) должны передвигаться с включенным светом фар.
Госавтоинспекция просит родителей пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места на пути.
Также сотрудники ГАИ проведут проверки на дорогах: особое внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов и перевозке юных пассажиров. Как показывает практика, нарушение именно этих правил приводит к травматизму детей.
С особой внимательностью Госавтоинспекция просит водителей двигаться возле детсадов и школ, во дворах.
Отработка приурочена к приближающимся летним каникулам у школьников и продлится по 5 июня.
Примечательно, что штрафы за невключенный свет фар стали больше. Так как с 1 марта вступил в силу новый административный кодекс. Сумма взыскания поднялась с 2 до 3 базовых (с 58 до 87 рублей), уточнили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Когда водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии):
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Водители не только в темное время суток, но и в светлое (от восхода до захода солнца) должны передвигаться с включенным светом фар.
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