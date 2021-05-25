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Включите фары: ГАИ проводит акцию "Внимание, дети!"

25.05.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Госавтоинспекция Беларуси проводит с 25 мая традиционное перед школьными каникулами мероприятие "Внимание – дети!", рассказали Sputnik в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Теперь водители не только в темное время суток, но и в светлое (от восхода до захода солнца) должны передвигаться с включенным светом фар.

Госавтоинспекция просит родителей пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места на пути.

Также сотрудники ГАИ проведут проверки на дорогах: особое внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов и перевозке юных пассажиров. Как показывает практика, нарушение именно этих правил приводит к травматизму детей.

С особой внимательностью Госавтоинспекция просит водителей двигаться возле детсадов и школ, во дворах.

Отработка приурочена к приближающимся летним каникулам у школьников и продлится по 5 июня.

Примечательно, что штрафы за невключенный свет фар стали больше. Так как с 1 марта вступил в силу новый административный кодекс. Сумма взыскания поднялась с 2 до 3 базовых (с 58 до 87 рублей), уточнили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Когда водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии):

  • на мотоцикле и мопеде – всегда
  • при движении в транспортной колонне
  • на маршрутном ТС, движущемся по специально выделенной полосе навстречу движению
  • при организованной перевозке группы детей
  • во время перевозки опасных грузов, движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
  • на буксирующем транспорте при буксировке
  • во время обучения в автошколе на дорогах
  • при организации временного движения по встречной полосе движения
  • в период проведения МВД республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

 
Теги: Минск
 
 
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Водители не только в темное время суток, но и в светлое (от восхода до захода солнца) должны передвигаться с включенным светом фар.
 
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