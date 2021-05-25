ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девушку Романа Протасевича Софью Сапегу арестовали на два месяца

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления.

Девушку Романа Протасевича Софью Сапегу арестовали на два месяца

Софью Сапегу арестовали на два месяца, сообщил ВВС ее адвокат Александр Филанович.

По словам адвоката, сегодня Сапегу допросили — она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления. Какого — неизвестно, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

Напомним, что 23-летняя Софья Сапега вместе с Романом Протасевичем летела на борту рейса Афины-Вильнюс 23 мая. Ее задержали в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета.

Софья — гражданка России. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета в Вильнюсе.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новы рэктар Кіеўскага ўнівэрсытэту заклікаў навуковую раду тэрмінова пазбавіць Лукашэнку званьня ганаровага доктара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by