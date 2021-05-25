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Девушку Романа Протасевича Софью Сапегу арестовали на два месяца
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления.
Софью Сапегу арестовали на два месяца, сообщил
По словам адвоката, сегодня Сапегу допросили — она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления. Какого — неизвестно, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении.
Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.
Напомним, что 23-летняя Софья Сапега вместе с Романом Протасевичем летела на борту рейса Афины-Вильнюс 23 мая. Ее
Софья — гражданка России. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета в Вильнюсе.
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Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления.
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