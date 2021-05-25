Девушку Романа Протасевича Софью Сапегу арестовали на два месяца

Источник материала: Салiдарнасць

Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления.





Софью Сапегу арестовали на два месяца, сообщил ВВС ее адвокат Александр Филанович.

По словам адвоката, сегодня Сапегу допросили — она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления. Какого — неизвестно, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

Напомним, что 23-летняя Софья Сапега вместе с Романом Протасевичем летела на борту рейса Афины-Вильнюс 23 мая. Ее задержали в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета.

Софья — гражданка России. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета в Вильнюсе.