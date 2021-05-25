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Глава бизнес-союза связал исчезновение негосударственных СМИ с утратой госорганами адекватного представления о ситуации в стране

25.05.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Исчезновение негосударственных СМИ может привести к тому, что госорганы утратят адекватное представление о ситуации в стране. Такое мнение высказал глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, комментируя 25 мая во время круглого стола блокирование работы крупнейшего портала TUT.by.

Глава бизнес-союза связал исчезновение негосударственных СМИ с утратой госорганами адекватного представления о ситуации в стране

Он отметил, что бизнес-союзы ранее коммуницировали с обществом и государством через свои сайты, государственные и негосударственные СМИ. И последние, отметил Швец, зачастую более полно отражали позицию делового сообщества и проблемы, которые волнуют бизнес, передает БелаПАН.

В связи с этим он сравнил СМИ с индикаторами, которые отражают температуру в котле. «Они доносят до управляющего ситуацию в котле. Мы что сейчас сделали? Мы датчики отключили. Котел в таком случае либо сломается, либо взорвется. Оба варианта плохие», — сказал Швец, комментируя ситуацию в информационном поле, которая сложилась после блокировки портала TUT.by.

По его мнению, сужение информационного поля может привести к тому, что госорганы могут утратить адекватное представление о социально-экономической ситуации в стране.

«Тревога за сохранение рациональности в действиях наших государственных органах и вызвала наше сегодняшнее обсуждение ситуации», — сказал Швец.

Схожее мнение высказал сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов. Он сравнил деятельность негосударственных СМИ с воздухом, который был необходим бизнес-союзам.

«Когда есть воздух, его не ощущаешь, а когда его нет, начинаешь задыхаться», — отметил Маргелов.

По его словам, средства массовой информации были средством обратной связи для делового сообщества. «Не будем скрывать, [СМИ были] и средством давления на государственные органы тогда, когда нам нужно было через общественную позицию каким-то образом повлиять на изменение ситуации», — добавил Маргелов.

«Обществу необходима интеллектуальная свобода, свобода получения и распространения информации, непредвзятых, бесстрашных обсуждений, свобода от давления авторитетов. Такая тройная свобода мысли — единственная гарантии от заражения нас массовыми мифами, которые в руках отдельных товарищей превращаются в тоталитарные системы», — подчеркнул он.

 
 
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Исчезновение негосударственных СМИ может привести к тому, что госорганы утратят адекватное представление о ситуации в стране.
 
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