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На Немигу приехали автомобили МЧС
Источник материала: Onliner
Сегодня, 25 мая, в районе шести часов вечера в центр Минска прибыли по меньшей мере два автомобиля газодымозащитной службы. По предварительной информации, инцидент произошел в здании возле Немиги.
Несколько свидетелей прислали нам фотографии с места инцидента. Дыма и огня на снимках нет. Более подробную информацию в МЧС нам пообещали дать позже.
(будет дополнено)
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Сегодня, 25 мая, в районе шести часов вечера в центр Минска прибыли по меньшей мере два автомобиля газодымозащитной службы. По предварительной информации, инцидент...
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