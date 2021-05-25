На Немигу приехали автомобили МЧС

Источник материала: Onliner

Сегодня, 25 мая, в районе шести часов вечера в центр Минска прибыли по меньшей мере два автомобиля газодымозащитной службы. По предварительной информации, инцидент произошел в здании возле Немиги.





Несколько свидетелей прислали нам фотографии с места инцидента. Дыма и огня на снимках нет. Более подробную информацию в МЧС нам пообещали дать позже.





(будет дополнено)