ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Немигу приехали автомобили МЧС

25.05.2021 19:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня, 25 мая, в районе шести часов вечера в центр Минска прибыли по меньшей мере два автомобиля газодымозащитной службы. По предварительной информации, инцидент произошел в здании возле Немиги. 

На Немигу приехали автомобили МЧС

Несколько свидетелей прислали нам фотографии с места инцидента. Дыма и огня на снимках нет. Более подробную информацию в МЧС нам пообещали дать позже.

На Немигу приехали автомобили МЧС

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 25 мая, в районе шести часов вечера в центр Минска прибыли по меньшей мере два автомобиля газодымозащитной службы. По предварительной информации, инцидент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Што можа страціць прыбытковая некалі «Белавія» ад забароны палётаў?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by