Поиск: в Минске пропал 13-летний подросток

Источник материала: Onliner

Милицией разыскивается 13-летний мальчик, житель д. Крички — Лисовский Мирон Владимирович. Исчез подросток 25 мая около 10 часов дня, когда вышел из автомобиля матери в Минске, сообщает милиция.

— Он потерялся сегодня в Минске, видели, как он сел на станции метро «Спортивной» и доехал до «Пушкинской», дальше его местоположение не известно. Три дня назад он терялся уже, нашли в Могилеве, сегодня снова убежал. Предполагаем, что он может направиться на вокзалы и там сядет в первую попавшуюся электричку, — сообщили в дежурной службе журналисту Onliner.









Приметы: на вид 11—13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие, правая нога короче левой на 2 сантиметра.

Был одет: мастерка спортивная комбинированная: верх зеленого цвета, низ темно-синего цвета с продольными полосками желтого цвета на рукавах, брюки горчичного цвета, кроссовки темные с белой подошвой. При себе может иметь пакет белого цвета с вещами.

Если увидите подростка на фото, просьба сообщить в Минское РУВД: 8 (029) 507-86-40; 8 (025) 774-11-58; 102.