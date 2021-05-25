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Поиск: в Минске пропал 13-летний подросток

25.05.2021 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Милицией разыскивается 13-летний мальчик, житель д. Крички — Лисовский Мирон Владимирович. Исчез подросток 25 мая около 10 часов дня, когда вышел из автомобиля матери в Минске, сообщает милиция.

— Он потерялся сегодня в Минске, видели, как он сел на станции метро «Спортивной» и  доехал до «Пушкинской», дальше его местоположение не известно. Три дня назад он терялся уже, нашли в Могилеве, сегодня снова убежал. Предполагаем, что он может направиться на вокзалы и там сядет в первую попавшуюся электричку, — сообщили в дежурной службе журналисту Onliner.

Поиск: в Минске пропал 13-летний подросток
Поиск: в Минске пропал 13-летний подросток

Приметы: на вид 11—13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие, правая нога короче левой на 2 сантиметра.

Был одет: мастерка спортивная комбинированная: верх зеленого цвета, низ темно-синего цвета с продольными полосками желтого цвета на рукавах, брюки горчичного цвета, кроссовки темные с белой подошвой. При себе может иметь пакет белого цвета с вещами.

Если увидите подростка на фото, просьба сообщить в Минское РУВД: 8 (029) 507-86-40; 8 (025) 774-11-58; 102.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Милицией разыскивается 13-летний мальчик, житель д. Крички — Лисовский Мирон Владимирович. Исчез подросток 25 мая около 10 часов дня, когда вышел из автомобиля матери...
 
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