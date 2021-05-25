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Софию Сапега арестовали на два месяца. Она находится в СИЗО КГБ в статусе подозреваемой

25.05.2021 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что девушка Романа Протасевича София Сапега арестована на два месяца. Об этом Onliner сообщил ее адвокат Александр Филанович. Известно также, что София сейчас находится в статусе подозреваемой в совершении уголовно-наказуемого деяния. 

— Чувствует себя хорошо, больше сказать не могу, так как нахожусь под подпиской о неразглашении, — сказал адвокат. — Не исключено, что в ближайшее время появится больше информации в российской прессе. 

23-летняя Сапега на данный момент учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза». С Романом Протасевичем они познакомились в баре и уже примерно полгода были вместе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва связалась с отцом гражданки РФ, которая была с Протасевичем на борту севшего в Минске самолета, к ней запросили консульский доступ.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно, что девушка Романа Протасевича София Сапега арестована на два месяца. Об этом Onliner сообщил ее адвокат Александр Филанович. Известно также,...
 
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