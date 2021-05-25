|
Софию Сапега арестовали на два месяца. Она находится в СИЗО КГБ в статусе подозреваемой
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно, что девушка Романа Протасевича София Сапега арестована на два месяца. Об этом Onliner сообщил ее адвокат Александр Филанович. Известно также, что София сейчас находится в статусе подозреваемой в совершении уголовно-наказуемого деяния.
— Чувствует себя хорошо, больше сказать не могу, так как нахожусь под подпиской о неразглашении, — сказал адвокат. — Не исключено, что в ближайшее время появится больше информации в российской прессе.
23-летняя Сапега на данный момент учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза». С Романом Протасевичем они познакомились в баре и уже примерно полгода были вместе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва связалась с отцом гражданки РФ, которая была с Протасевичем на борту севшего в Минске самолета, к ней запросили консульский доступ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что девушка Романа Протасевича София Сапега арестована на два месяца. Об этом Onliner сообщил ее адвокат Александр Филанович. Известно также,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)