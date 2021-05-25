Тихановская собрала всех лидеров белорусской оппозиции в Вильнюсе. Вот, что решали

На чрезвычайную встречу в Литве приехали и прилетели представители Офиса Светланы Тихановской, Координационного совета, НАУ, штаба Цепкало, ByPol и другие, сообщили в штабе Тихановской.









«Участники встречи обсудили дальнейшие совместные шаги по реагированию на беспрецедентную ситуацию, созданную Лукашенко, а также корректировку стратегии выхода Беларуси из глубокого кризиса», — сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.





Ранее стало известно, что президент Франции Мануэль Макрон предложил позвать Светлану Тихановскую на саммит лидеров G7.

Латушко созвонился с советником президента Франции

В свою очередь, Павел Латушко до встречи с коллегами по инициативе французской стороны провел беседу с Изабель Дюмонт – советником президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе разговора белорусский политик проинформировал власти Франции о ситуации, складывающейся вокруг инцидента по захвату гражданского авиалайнера Ryanair с использованием ВВС Беларуси.



