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Тихановская собрала всех лидеров белорусской оппозиции в Вильнюсе. Вот, что решали

25.05.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пресс-службе Светланы Тихановской сообщили, что 25 мая в Вильнюсе пошла встреча всех лидеров оппозиции, которые находятся за рубежом.

На чрезвычайную встречу в Литве приехали и прилетели представители Офиса Светланы Тихановской, Координационного совета, НАУ, штаба Цепкало, ByPol и другие, сообщили в штабе Тихановской.


«Участники встречи обсудили дальнейшие совместные шаги по реагированию на беспрецедентную ситуацию, созданную Лукашенко, а также корректировку стратегии выхода Беларуси из глубокого кризиса», — сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской.

Ранее стало известно, что президент Франции Мануэль Макрон предложил позвать Светлану Тихановскую на саммит лидеров G7.

Латушко созвонился с советником президента Франции

В свою очередь, Павел Латушко до встречи с коллегами по инициативе французской стороны провел беседу с Изабель Дюмонт – советником президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе разговора белорусский политик проинформировал власти Франции о ситуации, складывающейся вокруг инцидента по захвату гражданского авиалайнера Ryanair с использованием ВВС Беларуси.

Изабель Дюмонт подчеркнула, что Франция осуждает подобные действия и будет выступать в поддержку санкций. Перехват и принуждение к посадке борта Ryanair с использованием истребителя поставили под угрозу жизни белорусских и иностранных граждан, считает советница французского президента, пишет telegraf.by
 
 
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В пресс-службе Светланы Тихановской сообщили, что 25 мая в Вильнюсе пошла встреча всех лидеров оппозиции, которые находятся за рубежом.
 
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