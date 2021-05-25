На референдум по Конституции будет вынесен только один вопрос – ЦИК

сообщает РИА Новости. Конституционный референдум не будет привязан по срокам к другим избирательным кампаниям, дата зависит от политического решения властей. Об этом заявила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина,РИА Новости.





Президент республики Александр Лукашенко заявлял ранее, что проект новой Конституции должен быть подготовлен до конца текущего года, на голосование его планируется вынести в начале 2022-го. Специально созданная Конституционная комиссия до 1 августа должна представить президенту свои предложения.

Национальное собрание обратилось к президенту с просьбой инициировать конституционный законопроект, который утвердит единый день голосования в стране. В случае принятия этого правового акта выборы в местные советы депутатов будут перенесены на 2023 год и совмещены с парламентской избирательной кампанией. По действующему сегодня законодательству местные советы необходимо избрать до 18 января 2022-го.





"Если конституционный закон не будет принят до 16 октября, то нужно назначать выборы депутатов местных советов на 2022 год. Требуется трехмесячный срок на его принятие", - сказала глава ЦИК.





Поэтому депутаты подняли этот вопрос именно сейчас, так как до конца июня завершается парламентская сессия, на которой необходимо рассмотреть законопроект в первом чтении. Его окончательное принятие состоится уже в ходе осенней сессии, которая откроется 2 октября.





Совмещенные выборы

Таким образом, при введении единого дня голосования объединенная политическая кампания по выборам в парламент и местные советы депутатов должна будет состояться не позднее 5 ноября 2023 года.





"Что касается выборов сенаторов, то они и так совпадают с выборами депутатов Палаты представителей, но поскольку до этого времени изменится и конституция, и избирательный кодекс, то они тоже будут проходить одновременно. Раньше выборы членов Совета республики растягивались на определенный период, каждый регион сам выбирал дату проведения своего собрания, а сейчас будет все будет проходить в один день", - сообщила Ермошина.





Наблюдатели

Беларусь при желании может пригласить иностранных наблюдателей на конституционный референдум в 2022 году, но это не обязанность страны, отметила руководитель Центральной комиссии.

"Вообще у нас обязанность приглашать международных наблюдателей только на выборы в нижнюю палату парламента и на выборы президента. Что же касается референдума, об этом не говорится в копенгагенском документе, которым мы руководствуемся. Поэтому это наше право. Если будет желание – можем пригласить, а можем и не приглашать", - сказала Ермошина.





В частности, глава ЦИК отметила, что это могут быть, например, наблюдатели от ОБСЕ или СНГ, либо от обеих международных структур одновременно. Вместе с тем, напомнила Ермошина, представители ОБСЕ отказались приехать для мониторинга кампании по выборам президента в 2020 году, потому что посчитали, что месячный срок, на который их пригласили, слишком короткий".





"А именно на такой период они и будут приглашаться, если вообще будут приглашаться", - добавила Ермошина.





Один вопрос

пишет sputnik.by На референдум будет вынесен один вопрос, который объединит блок предлагаемых поправок в Конституцию,sputnik.by





"Все изменения, которые планируются, невозможно заложить в бюллетень. Поэтому там будет, скорее всего, вопрос: "Согласны ли вы с новой редакцией конституции?". Да или нет. Один вопрос, на который в той или иной графе нужно поставить галочку", - пояснила Ермошина.





Сам проект поправок будет заблаговременно доведен до сведения граждан, опубликован в средствах массовой информации, что является обязательным условием. "Может, будут еще какие-то дополнительные возможности использованы, благодаря сети интернет", - предположила председатель ЦИК.



