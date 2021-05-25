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Чуть не потеряла миллион! Женщина попросила продавца выбросить в мусорку лотерейный билет. А он оказался выигрышным!
Источник материала: ОНТ
Интересную историю опубликовал
Леа Роуз Фиега, жительница Спрингфилда (США), часто бывает в маленьком магазинчике Lucky Stop, где иногда покупает лотерейные билеты Diamond Millions.
30 марта женщина, как всегда, зашла в магазин, взяла лотерейный билет, стерла несколько цифр и, так как была уверена, что ничего не выиграла, попросила продавца выбросить билет.
Продавец не выбросила его, а отложила в стопку для бумаг, где он пролежал 10 дней, пока один из владельцев магазина Lucky Stop Абхи Шах не заметил билет, в котором не все цифры были стерты.
Абхи проверил его. Оказалось, что он был выигрышным – сумма денежного приза составила 1 млн долларов.
Мужчина думал, оставлять ли себе выигрыш. Он выяснил, что билет принадлежал постоянной покупательнице Леа Роуз Фиега. Абхи посоветовался с семьей и решил вернуть билет женщине.
Он приехал к Леа на работу. Это немного насторожило женщину – она подумала, что что-то случилось.
Когда Леа поняла, что стала миллионером, она заплакала от радости. Женщина получила денежный приз, а магазину Lucky Stop вручили 10 тыс. долларов, как бонус, за продажу билета.
Фото:
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Чуть не потеряла миллион! Женщина попросила продавца выбросить в мусорку лотерейный билет. А он оказался выигрышным!
Интересную историю опубликовал ridus.ru. Леа Роуз Фиега, жительница Спрингфилда (США), часто бывает в маленьком магазинчике Lucky Stop, где иногда покупает лотерейные...
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